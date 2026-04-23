ವಿಜಯನಗರ: ಉಜ್ಜನಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಶಿಖರ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ
Published : April 23, 2026 at 7:35 AM IST
ವಿಜಯನಗರ: ಉಜ್ಜನಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪೀಠದ ಮರುಳಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಎನಿಸಿದ ಶಿಖರ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಜರುಗಿತು.
ಪೀಠದ ಜಗದ್ಗುರು ಸಿದ್ಧಲಿಂಗ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ಸಾನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾಡಿನ ನಾನಾ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಜನಸ್ತೋಮ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಭೂ ಮಟ್ಟದಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿರುವ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟವೆನಿಸಿರುವ ತೈಲ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು. ಆವರಣದೊಳಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗೋಡೆ, ಮಾಳಿಗೆ ಸೇರಿ ಸಿಕ್ಕ ಸಿಕ್ಕ ಕಡೆಗಳೆಲ್ಲ ತೂರಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರು ತದೇಕಚಿತ್ತದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತೆ 25 ಅಡಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಶಿಖರವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ರಥೋತ್ಸವದ ಮರುದಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಎರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಜರಿಮಲೆ ಪಾಳೆಗಾರರು ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಿ ಮಡಿ ಉಡಿಯಿಂದ ಮಗಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಮೊದಲು ಜರಿಮಲೆ ಪಾಳೆಗಾರರ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಎರೆದು ನಂತರ ಭಕ್ತರು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಶಿಖರ ಪೂರ್ತಿ ಎರೆಯಲಾಯಿತು. ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಕ್ಷಣ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ದಂಡು ನೆರೆದಿತ್ತು.
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ವೈಶಾಖ ಶುದ್ಧ ಷಷ್ಠಿಯಂದು ನಡೆಯುವ ಶ್ರೀ ಮರುಳಸಿದ್ಧೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಖರ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಜರಿಮಲೆಯ ಪಾಳೆಗಾರರ ವಂಶಸ್ಥರು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಶಿಖರದ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ್ಕೆ ತೈಲವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅವರು ಕಳಿಸಿದ ತೈಲವನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಎರೆದು, ನಂತರ ಉಳಿದ ಭಕ್ತರ ತೈಲವನ್ನು ಶಿಖರಕ್ಕೆ ಎರೆಯಲಾಗುವುದು.
ಶ್ರೀ ಪೀಠದ ರಾಜಗೋಪುರದ ಶಿಖರದ ಮೇಲಿನಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಅಭ್ಯಂಜನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರೆಯುವ ದೃಶ್ಯ ರೋಮಾಂಚಕಾರಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಶನಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆ: ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಶನಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಕ್ತರು ಶಿಖರಕ್ಕೆ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ತಮಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳೆಲ್ಲವೂ ಈಡೇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿದೆ.
ಸುಮಾರು 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಈ ಶಿಖರಕ್ಕೆ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಈ ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳು ಸಾಲದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ನಾವು ಕಾಲುಜಾರಿ ಬೀಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಶಿಖರಕ್ಕೆ ತೈಲಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪಾಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಮರುಳಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಮಹಿಮೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ತೈಲಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತಮಿಳುನಾಡು, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಮೂಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯನಗರ: ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದ ಉಜ್ಜಯಿನಿ ಸದ್ಧರ್ಮ ಪೀಠದ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ