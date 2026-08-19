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ಭಜರಂಗದಳ ಕರೆ ನೀಡಿದ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಂದ್​ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ: ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಾಗಿ

ಗೋವುಗಳ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ತಡೆಯಲು ಹೋದವರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್​ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂಸದ ಬಿ ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.

SHIKARAIPURA BUNDH
ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 8:27 PM IST

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ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಆಗಸ್ಟ್ 14ರ ರಾತ್ರಿ ಗೋವು ಕಳ್ಳರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋದ ಭಜರಂಗದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಬುಧವಾರ ಸಾಗರದ ಭಜರಂಗದಳ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ವತಿಯಿಂದ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ಬಂದ್​ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.

ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದ್​ಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಬಸ್ ಸಂಚಾರ 10 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು. ಬಂದ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯೇ ಭಜರಂಗದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ವರ್ತಕರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟು ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್​​ಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಬಂದ್​, ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು (ETV Bharat)

ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಯು ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್​​ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ- ಸೊರಬ ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ಗೋ‌ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಗೋ ಕಳ್ಳರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋದ ಭಜರಂಗದಳದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ, ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಭಜರಂಗದಳ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕು ಬಂದ್​ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬಂದ್​ಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ ಹಾಗೂ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪಟ್ಟಣದ ವರ್ತಕರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಹೊಸನಗರದಿಂದ ಗೋವುಗಳನ್ನು‌ ಕದ್ದು ತರುವಾಗ, ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊಸನಗರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇವರ‌ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಕವಾಸಪುರದ ಕೆಲ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಳಸಿದ ಕಾರನ್ನು ಜಖಂ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲ ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ‌ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವತ್ತಾ ಪೊಲೀಸರು ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು.

SHIKARAIPURA BUNDH
ಭಜರಂಗದಳ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್​ನಿಂದ ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಂದ್​ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಂಬಲ (ETV Bharat)

ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಗಳ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಯಾರು ಪರಿಕ್ಷಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ತಾಯಿ ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಜೀವಮಾನವಿಡಿ ಹಾಲು ನೀಡುವ ಗೋ ಮಾತೆಯನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ, ಕಡಿದು ತಿನ್ನುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಗೆ ಸಂಸದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಭಜರಂಗದಳದ ರಾಜೇಶ್ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ‌ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ: ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ ರಾಘವೇಂದ್ರ

TAGGED:

SHIVAMOGGA
MP B Y RAGHAVENDRA
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SHIKARAIPURA BUNDH

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