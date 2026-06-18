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ಹಾವೇರಿ: ತಾಯಿ ಬದಲು ಮಗಳ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ; ಪಿಂಚಣಿ ರದ್ದು, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಪರದಾಟ

ಮೃತ ತಾಯಿಯ ಮರಣ ಪತ್ರ ಬದಲು ಜೀವಂತ ಮಹಿಳೆಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

SHIGGAON TALUK ADMINISTRATION ISSUES DEATH CERTIFICATE TO WOMAN WHO STILL ALIVE
ಜೀವಂತ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 1:49 PM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಗ್ಗಾಂವ್​​ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಜೀವಂತ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಮಹಿಳೆಗೆ‌ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿ ಯಡವಟ್ಟು ಮಾಡಿದೆ. ಅತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಗಂಗವ್ವ ತಳಳ್ಳಿ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮರಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಪ್ರಮಾದ ಎಸಗಿದೆ.

ಶಿವಗಂಗವ್ವ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಶಂಕ್ರವ್ವರ ಮರಣ ಪತ್ರ ಕೇಳಲು ಹೋದಾಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿವಗಂಗವ್ವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಪ್ಪಿಗೆ ಬಡಪಾಯಿ ಶಿವಗಂಗವ್ವ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ‌ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಗಂಡನ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣ ಕೂಡ ರದ್ದಾಗಿದೆ.

SHIGGAON TALUK ADMINISTRATION ISSUES DEATH CERTIFICATE TO WOMAN WHO STILL ALIVE
ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆ ವಂಚಿತ. (ETV Bharat)

ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹಣ ತೆಗೆಯಲು ಹೋದಾಗ ಶಿವಗಂಗವ್ವಳಿಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಪಂಚಾಯತ್​ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ವಾರದ ನಂತರ ಶಂಕ್ರವ್ವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಿವಗಂಗವ್ವ, ನಮ್ಮವ್ವನ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಿ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮರಣಪತ್ರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಗನ ಸ್ನೇಹಿತ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ನನ್ನ ಮಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಾಗ, ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೋಡಿದ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹರಿದುಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಪತಿ ಭೂಮಾಪನ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪತಿಯ ನಿಧನದ ನಂತರ‌ ಅವರ ಪಿಂಚಣಿ 14 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಆ ಹಣ ಪಡೆಯಲು ಬ್ಯಾಂಕ್​​​ಗೆ ಹೋದರೆ ಇಲ್ಲಮ್ಮ ನಿನಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮರಳಿ ಪಂಚಾಯತ್​ಗೆ ‌ಬಂದು ಕೇಳಿದರೆ ತಡಿಯಮ್ಮ ನೋಡೋಣ, ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇವತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ,‌ ನಾಳೆ ಆಗುತ್ತೆ, 15 ದಿನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಿಗೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಶಿವಗಂಗವ್ವ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಸಾಲ, ಮನೆ ನಡೆಸುವುದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು, ವಿಷ ತಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸಾಲಗಾರರು ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್​​ ಸಹ ರದ್ದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಆಧಾರ್​ ಕಾರ್ಡ್​​ ನಡೆಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೆಡೆ ನನಗೆ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಹಾವೇರಿ, ದೇವಗಿರಿ, ಬಂಕಾಪುರ, ಸವಣೂರಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ, ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಎಂದು" ಶಿವಗಂಗಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

"ನಮಗೆ ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಜೀವನಕ್ಕೆ‌ ಏನು ಮಾಡಲಿ. ನನಗ ಜೀವನವೇ ರೋಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಗೋಧಿ ಇಲ್ಲ, ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಸಂಘದವರು ಮುಂಜಾನೆ ಬಂದು ಹಣ ಕೇಳಿ ಬೈದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗ ಇರುವವ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗ‌, ಅವನೊಬ್ಬನೇ ದುಡಿಯುವುದು, ನಾವು ನಾಲ್ಕೈದು ಮಂದಿ ಉಣ್ಣುವುದು ಆಗಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ‌ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಮಗನ ಪಗಾರದ ಮೇಲೆ‌ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಿಂತಿದೆ. ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಕೂಳು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಸಂತೆ, ಔಷಧಿಗೆ ಮಗನೇ ಆಧಾರವಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಕು ಸಂಘದವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದು‌ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು.‌ ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಿ" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

HAVERI
DEATH CERTIFICATE
ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ
DEATH CERTIFICATE FOR LIVING WOMAN

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