ETV Bharat / state

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ, ದತ್ತು ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ.

STRAY DOGS ADOPTION
ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಕೊಡಲು ಮುಂದಾದ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 14, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ವರದಿ: ಕೇಶವ್ ಎಂ.

ಮೈಸೂರು: ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಮೈಸೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮೈಸೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ದತ್ತು ಕೊಡಲು ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಚಾಮುಂಡಿ ವಿಹಾರ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ, ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿ, ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜು, ಉದ್ಯಾನ, ಸಂಘ-ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆಡೆ ಇರುವ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿರುವ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು, ಅವುಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಇದ್ದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಡಲಿದೆ.

ಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎನ್‌.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

53 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ: ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಂತಾನಹರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 53 ಸಾವಿರ ದಾಟಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಸಂತಾನಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಳವಳಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ನಾನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ 2011ರಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದಾಗ 26 ಸಾವಿರ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಇದ್ದವು. ನಂತರ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಸರ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ.

ನಾಯಿಗಳ ದತ್ತು ಸ್ವೀಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಚಾಲನೆ: ಪುರಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಡಿ.15ರ ಸೋಮವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ಮರಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ನೀಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆರೆ ಹಿಡಿದ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ, ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವುಗಳು ಸಿಕ್ಕ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪಶುವೈದ್ಯರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲತರಹದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ನಾಯಿಗಳ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಹಾರ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಪೋಷಣೆಗಾಗಿ ಮನವಿ: ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು, ಎನ್‌ಜಿಒ, ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಿಯರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿರುವವರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಇರುವವರು, ಬೀದಿನಾಯಿಗಳನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆಯಲು ಅಥವಾ ಆಶ್ರಯ ತಾಣದಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಪೂರೈಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಪಾಲಿಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ನಾಯಿಗಳ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ(ಸಂತಾನಹರಣ):

ವರ್ಷಸಂತಾನಹರಣ ಮಾಡಲಾದ ನಾಯಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ
2021-22 4586
2023-24 3071
2024-25 1438
2025-26 1880
ಒಟ್ಟು 2021 ರಿಂದ 25ರವರಗೆ 15,508

ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಎನ್‌.ಪಿ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿ, ಇತರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳ ವಿವರ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಶೆಲ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಪ್ರತಿದಿನ ಕ್ಲಿನಿಂಗ್, ಆಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಗೈಡ್‌ಲೈನ್​ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

SHELTER FOR STRAY DOGS
MYSURU
MYSURU CITY CORPORATION
ಬೀದಿನಾಯಿ ದತ್ತು
STRAY DOGS ADOPTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.