ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆ: ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿರುವ ಜನರು
ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಜನರು ಖರೀದಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್ ಎಂ ಅವರ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 21, 2026 at 1:44 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಜನ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಿಢೀರ್ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಈಗ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಗೆ ಸಕಾಲವೇ? ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 15 ಸಾವಿರದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 20 ಸಾವಿರ ದಾಟುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿನ ಭಾರಿ ಕುಸಿತ ಎಲ್ಲ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಆಶೋಕ ರಸ್ತೆ, ಕೆ.ಟಿ. ಸ್ಟೀಲ್, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಜನರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ..
ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೋಮಶೇಖರರಾಜ್ ಹೇಳುವುದೇನು? ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿ ಸತತ ಏರಿಕೆ ಕಂಡ ನಂತರ ದಿಢೀರ್ ಇಳಿಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಬಡ್ಡಿದರಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ. ಡಾಲರ್ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ದೃಢತೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಮುಂದೂಡಿ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿ ಜನರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸೋಮಶೇಖರರಾಜ್.
ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಇರಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಗೃಹಣಿ ಶೈಲಜಾ ರವಿಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಾರಣ ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಕೊಳ್ಳಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಮೋದಿ ಮಾತಿನಿಂದ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಕಷ್ಟಕಾಲ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಿವೃತ್ತ ಉದ್ಯೋಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ದೇವಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಚಿನ್ನದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಮುಖಂಡ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಚಿನ್ನದ ದರ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಡಜನರು-ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಜನರ ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಗೆ ಚಿನ್ನ ಬೇಕು. ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಅನುಕೂಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ಮಾತಿನಂತೆ ಜನ ನಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇನ್ನು ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಇರುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಗುರು.
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