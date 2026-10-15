ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ, ಪಾತಾಳ ಕಂಡ ಅಡಿಕೆ ದರ: ತೋಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ರೈತರು
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ನೂರುಲ್ಲಾ ಡಿ ಅವರು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 15, 2026 at 3:05 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೊಡಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ. ಸಾಲದೆಂಬಂತೆ ಅಡಿಕೆ ದರ ಕೂಡ ಪಾತಾಳ ಕಂಡಿರುವುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ದೂಡಿದಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರು.
ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆಯ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆಯಿಂದ ಅಡಿಕೆ ತೋಟಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನನಕ್ಕೆ ಒಣಗುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 30ರಿಂದ 40 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಯ್ಲು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತೀ ವರ್ಷ 4 ಬಾರಿ ಕೊಯ್ಲು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅಡಿಕೆ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ 2ರಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ತಮ್ಮ ಆತಂಕ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
1.10 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 1.10 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ 75 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿನ ಅಡಿಕೆ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ 35 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ಇನ್ನೂ 5 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರು ತಾಲೂಕಗಳ ಪೈಕಿ ಚನ್ನಗಿರಿಯಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬರಪೀಡಿತ ತಾಲೂಕಾದ ಜಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜಗಳೂರು ಸೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕುಗಳಿಗೂ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರ ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಒಣಹವೆ ಹಾಗೂ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಈ ಭಾರಿ ಶೇ.25ರಿಂದ 30ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಡಿಕೆ ಕೊಯ್ಲು ಮುಗಿಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ತೂಕಕ್ಕೂ ಕುತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ನಾಲ್ಕು ಕೊಯ್ಲು ನಡೆಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾತಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತ: ತೀವ್ರ ಬಿಸಿಲಿನ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳು ಉದುರಲು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜೂನ್-ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿಂದಲೂ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಚುಕ್ಕಿ ರೋಗವೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 12 ರಿಂದ 13 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಒಣ ಅಡಿಕೆ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು. ದುರಂತವೆಂದರೆ ಈ ಬಾರಿ 3ರಿಂದ 4 ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಮಾತ್ರ ರೈತರ ಕೈ ಸೇರಬಹುದು. ಹಳ್ಳ-ಕೊಳ್ಳಗಳು, ಕೆರೆಗಳು ಬತ್ತಿವೆ. ಪರಿಣಾಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಮೀಟರ್ ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ. ಕೊಳವೆಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು.
ಅಡಿಕೆ ದರ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಂಗಾಲದ ಅನ್ನದಾತ: ರೈತ ಮೋಹನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೆರೆ - ಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ನೀರು ಹರಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಕ್ಕೆ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹರಳು ಉದುರುತ್ತಿದೆ. 1000-1200 ಅಡಿ ಆಳದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರಿಲ್ಲ. ಅಡಿಕೆ ದರ ಕೂಡ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹಸಿ ಅಡಿಕೆ 7000-7500 ದರ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 6000-6200 ದರ ಆಗಿದೆ. ಒಣ ಅಡಿಕೆ 50-60 ಸಾವಿರ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ 40-42 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರೈತ ದಿಳ್ಳೆಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ, "ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀರು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಅಂತರ್ಜಲಮಟ್ಟ ಬತ್ತಿ ಹೋಗಿದೆ. ಹಿಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಾರದೆ ಹೋದರೆ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಹೇಳತೀರದು. ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀರು ಬಿಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀರು ಬಿಡದೆ ಹೋದರೆ ಇದ್ದ ಬೆಳೆಯೂ ಒಣಗಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಬೋರ್ ಹೊಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಅಡಿಕೆ ಹರಳು ಉದುರುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ತಾಪಮಾನದಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ತಾಪಮಾನ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಡ್ರೈ ಇರುವ ಕಾರಣ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಪಾತಾಳ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಹರಳು ಉದುರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆ ಬರಲಿದೆ. ಎರಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮೂರು ಕೊಯ್ಲು ಸಿಗಬಹುದು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.10 ಲಕ್ಷ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 75 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಫಸಲು ರೈತರ ಕೈ ಸೇರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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