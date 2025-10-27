ಪರಿಸರಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿ: ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್
ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮೆಗಾ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿ, ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಪಿಸಿಎಲ್ನ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ವಿಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ನಗರದ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ದೇಶಕ್ಕೆ 2 ಸಾವಿರ ಮೆಗಾ ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಕಟ್ಟದೆ, ಹರಿಯುವ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದೇ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ 100 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 54.155 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ 46.49 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅರಣ್ಯೇತರ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿ ಅರಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಬಳಕೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಪರ್ಯಾಯ ಭೂಮಿ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಲಕಳಲೆ ಡ್ಯಾಂ ಹಾಗೂ ಗೇರುಸೂಪ್ಪ ಅಣೆಕಟ್ಟೆ ನಡುವೆ ನೀರನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ: ನೀರನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಸುರಂಗ ಬಳಸಲಾಗುವುದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ನಾಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲು 13 ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿತ್ತು. ಭೂ ಕುಸಿತ, ಭೂಕಂಪನ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇವಲ 0.37 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರು ಬಳಕೆ: ಅಪರೂಪದ ಸಿಂಗಳಿಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅವಾಸ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಓಡಾಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೇಳೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿರುವ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ(ಟ್ರೀ ಕ್ಯಾನೋಪಿ) ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇವಲ 0.37 ಟಿಎಂಸಿ ನೀರನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ನದಿಯಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ಪ್ರಸ್ತುತ ಓನ್ ನೇಷನ್ ಓನ್ ಗ್ರಿಡ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ಹಾಲಿ ಇರುವ 220 ಕೆ.ವಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 400 ಕೆ.ವಿಗೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಕೆಪಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶಿಲ್ಪಾ ಡಿ ರಾಜ್, ಕಾರ್ಗಲ್ ಕೆಪಿಸಿ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾದೇಶ ಹಾಗೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರಸರಣದ ಮುಖ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸುರೇಶ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು.
