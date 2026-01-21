ETV Bharat / state

ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸಂಘರ್ಷ: ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.

MARUTI GURUJI OPPOSES DCM STATEMENT
ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 21, 2026 at 4:09 PM IST

2 Min Read
​ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೇಶಿತ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ನೇರ ಹಣಾಹಣಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಮಲೆನಾಡು ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಸಿಎಂ ಅವರ ಈ ನಿಲುವನ್ನು ಬಂಗಾರಮಕ್ಕಿ ಮಹಾಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ ಅವರು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತವರು ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯದೇ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ಸರ್ಕಾರದ ವಾದಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿಯದ ಸರ್ಕಾರ, ಅನಗತ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿದೆ ಎಂದು ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿರೋಧಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮಾರುತಿ ಗುರೂಜಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ (ETV Bharat)

​ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದ ಕುರಿತಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವರದಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒಮ್ಮೆ ಗಮನಿಸಲಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ಗುರೂಜಿ, ಸರ್ಕಾರದ ಉಚಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಉಚಿತ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು ಈಗ ಅದನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಪರಿಸರವನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಚಿತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿರುವ ಅವರು, ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರವಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

​ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಪಟ್ಟು ಸಡಿಲಿಸಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ತಾವು ಇಂಧನ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಖುದ್ದಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇದರಿಂದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾನಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಪಂಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳ ಹೊರೆ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇಂತಹ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಬಲವಾದ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಠದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಮೌಲ್ಯ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರವಾದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಹೋರಾಟ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

