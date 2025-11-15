ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವುದು ಅನುಮಾನ: ಸಂಸದ ಬಿ. ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 500 ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ನಷ್ಷು ಹಸಿರು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ, ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ಅನುಮಾನ ಎಂದು ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 15, 2025 at 5:26 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡುವುದು ಅನುಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 500 ಗಿಗಾ ವ್ಯಾಟ್ನಷ್ಷು ಹಸಿರು ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜನಜೀವನ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದೆ ಇರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಶರಾವತಿ ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನೆರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಜನ ವಿರೋಧಿ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಒಪ್ಪಿಗೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಅನುಮಾನವಿದೆ. ಯೋಜನೆಗೆ ವಿರೋಧದ ಕುರಿತು ನಾವು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಪ್ರಾರಂಭ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಗಲೀಕರಣ ತಡವಾಗುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 500 ಕೋಟಿ ರೂ. ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಯೋಜನೆ ತಡವಾದಷ್ಟು ಹಣ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಿಗದಿತ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ದ್ವಿಪಥ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮರಗಳ ಕಡಿತ ಹಾಗೂ ಭೂಮಿ ಸಹ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ, ಈ ವೇಳೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಡಚಾದ್ರಿ ಕೇಬಲ್ ಕಾರು ಯೋಜನೆಗೂ ಸಹ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಇದರಿಂದ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಅದಷ್ಟು ಬೇಗ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೊಸನಗರದ ಬೆಕ್ಕೂಡಿ ಸೇತುವೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತ ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಎನ್ಒಸಿಯನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೂ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ನಾನೊಬ್ಬ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಡಿಪೋ ಪ್ರಾರಂಭ: ಕೋಚಿಂಗ್ ಡಿಪೋ ಕಾಮಗಾರಿ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈಗ ಎರಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಶಿಕಾರಿಪುರ-ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ರೈಲು ಮಾರ್ಗದ ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ಶೇ. 90ರಷ್ಟು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ಭಾಗದ ರೈತರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಹಾವೇರಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿನ ಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಅವರು ರೈತರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಹಾರ ನೂರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವುದು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಹಣ ಬಂದ್ರೆ, ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಅನೇಕ ನಾಯಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.
