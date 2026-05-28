ಅರುವತ್ತರ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಹಸ: 38 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊರಟ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶರತ್​ ಎಕ್ಕೂರು

ಮೇ 31ರಿಂದ ಈ ಪಯಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ರೈಡರ್​​​ ಶರತ್​​​​​ ಎಕ್ಕೂರು ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ವರದಿಗಾರ ವಿನೋದ್​​​ ಪುದು ಅವರ ವಿಶೇಷ ಸುದ್ದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

DAKSHINA KANNADA RIDER SHARATH EKKURU ಶರತ್​ ಎಕ್ಕೂರು SOLO TRAVELER
ಮೇ 31ರಿಂದ 38 ದೇಶ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶರತ್​ ಎಕ್ಕೂರು
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 28, 2026 at 5:39 PM IST

ಮಂಗಳೂರು: ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬದುಕಿನ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಎನ್ನುವ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್​ ಸಾಹಸಿ ಶರತ್​ ಕುಮಾರ್​ ಎಕ್ಕೂರು ಅವರಿಗೆ ಅದು ಮತ್ತೊಂದು ಕನಸಿನ ಆರಂಭ. ಜೀವನದ ಅರುವತ್ತನೇ ವರ್ಷದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಹಸ ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 38 ದೇಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಯಲ್​ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್​ ಮೆಟಿಯೊರ್​​ 650 ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸಲು ಅವರು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ 31ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಿ ಕೆಥೆಡ್ರಲ್​​​ ಚರ್ಚ್​ ಬಳಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿರುವ ಈ ಜಾಗತಿಕ ಬೈಕ್​​​​ ಯಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು ಐದರಿಂದ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 35 ರಿಂದ 45 ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಅವರು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲೇ ಕ್ರಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಿಂದೆ ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಯಟನೆ: ಇದು ಶರತ್​ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಗಲ್ಫ್​ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆರು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಸ್ಕಟ್, ದುಬೈ, ಬಹ್ರೇನ್, ಕತಾರ್, ಕುವೈತ್ ಹಾಗೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಆ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡಿತ್ತು. 'ಆ ಟೂರ್​ ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಅದೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ಜರ್ನಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು,' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಅವರ ಯಾತ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್​​, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೇಪಾಳ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಟಿಬೆಟ್​ ಹಾಗೂ ಚೀನಾ ಮೂಲಕ ಮಧ್ಯ ಏಷ್ಯಾದತ್ತ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕಜಕಿಸ್ತಾನ್​​, ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್​ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾ ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ತಂಗುವಿಕೆಯ ನಂತರ ಜುಲೈ 22ರಂದು ಲಾತ್ವಿಯಾ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರೈಡರ್​ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶರತ್​ ಎಕ್ಕೂರು (ETV Bharat)

ಯುರೋಪ್​ನ 29 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್​ ಯಾತ್ರೆ: ಯುರೋಪಿನ ಸುಮಾರು 29 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಸಲು ಅವರು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಲೆಂಡ್, ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಟಲಿ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಹಂಗೇರಿ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲಿರುವ ಅವರು, ಯುರೋಪ್​ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಯುರೋಪ್​ ಪ್ರವಾಸದ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಟರ್ಕಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇರಾಕ್​ ಮತ್ತು ಇರಾನ್​ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಟರ್ಕಿ ಮೂಲಕ ಕುವೈತ್​, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬಹ್ರೇನ್​, ಕತಾರ್​, ದುಬೈ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಓಮನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜಾಗತಿಕ ಬೈಕ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಓಮನ್‌ನಿಂದ ಬೈಕ್‌ನ್ನು ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ತಾವು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿರುಗಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಸವಾಲಿನ ಭಾಗ ಚೀನಾ ಪ್ರವೇಶ. ಇತರೆ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ‘ಕಾರ್ನೆಟ್’ ದಾಖಲೆ ಬಳಸಿ ಭಾರತೀಯ ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ, ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬೈಕ್ ನೇರವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಚೀನಾ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ.

'ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಟೂರ್ ಗೈಡ್ ಇಲ್ಲದೆ ವೀಸಾ ಕೂಡ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ರೂಲ್ಸ್ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಎಂದು ಶರತ್​ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ವೀಸಾಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡ್ರೈವಿಂಗ್​​ ಲೈಸೆನ್ಸ್, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ, ಬೈಕ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅನುಮತಿ ದಾಖಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ವಿಶ್ವಯಾತ್ರೆಯ ಸಂಗಾತಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ ಮೆಟಿಯೊರ್​ 650 ಬೈಕ್. ಈಗಾಗಲೇ ಗಲ್ಫ್ ಟೂರ್‌ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವ ನೀಡಿರುವ ಈ ಬೈಕ್ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು' ಶರತ್ ಎಕ್ಕೂರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆಯ ಮಧ್ಯೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಆಯಿಲ್​ ಫಿಲ್ಟರ್​, ಕ್ಲಚ್​ ವೈರ್​, ಬ್ರೇಕ್​ ವೈರ್​, ಬ್ರೇಕ್​ ಪ್ಯಾಡ್​, ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸ್ಪೇರ್​ ಪಾರ್ಟ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ. ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅಂದಾಜು 15 ರಿಂದ 18 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚೀನಾ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ, ಟೂರ್​ ಗೈಡ್​ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶರತ್ ಎಕ್ಕೂರು.

'ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೇ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅರುವತ್ತರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕನಸು ಕಾಣಬಹುದು, ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ' ಎಂದು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಎಕ್ಕೂರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಜೀವನದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಸುತ್ತುವ ಕನಸನ್ನು ಬೈಕ್​​ ಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊರಟಿರುವ ಶರತ್​ ಅವರ ಸಾಹಸ, ವಯಸ್ಸು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

