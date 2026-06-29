ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಗೆ ಮನೆ, ಹಣ ದಾನ ನೀಡಿದ ಶಾರದಮ್ಮ; ಅಮ್ಮನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯನೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿಪುರದ ಶಾರದಮ್ಮ ಎಂಬುವರು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನೆ, ಹಣ ದಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್. ಈ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 29, 2026 at 1:39 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಇಂದು ಮನುಷ್ಯ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೂರು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಯನೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿಪುರದ ಶಾರದಮ್ಮ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣವನ್ನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಇತರರು ಸಹ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರದಮ್ಮಗೆ ಈಗ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಇವರು ಈಗಲೂ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಸಹ ಇವರು ಯಾರ ಮೇಲೂ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿರದೆ, ಈ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದುಡಿದು ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅವರು ಕಳೆದ 6 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಒಬ್ಬಂಟಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಶಾರದಮ್ಮ ಈಗಲೂ ತಮ್ಮ ದುಡಿಮೆಯ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎಷ್ಟೇ ಹಣ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ತಮಗೆ ಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜನರ ನಡುವೆ ಶಾರದಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ದೇವತೆ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಆಕೆಯ ಪ್ರೇರಣೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರದಮ್ಮನವರ ದಾನದ ಗುಣವನ್ನು ಕೇವಲ ಚಾಮುಂಡಿಪುರವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಸಹ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾರದಮ್ಮ ನೀಡಿದ ಹಣದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯವರು ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರದಮ್ಮನವರ ನಿಧನದ ನಂತರ ಅವರ ಮನೆಯನ್ನು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿ ತಮ್ಮ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಿದೆ. ಶಾರದಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಶಾರದಮ್ಮನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರದಮ್ಮ ನೀಡಿದ ₹5 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ, ಉಳಿದ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವನ್ನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲಾಭದ ಹಣವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾರದಮ್ಮ ಈಗಲೂ ಸಹ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 500 ರಿಂದ 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ತನಕ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ದಾನಚಿಂತಮಣಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಶಾರದಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಆಧುನಿಕ ಅತ್ತಿಮಬ್ಬೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾರದಮ್ಮ ಅವರ ದಾನದ ಗುಣ ನೋಡಿ ಚಾಮುಂಡಿಪುರದ ಜನರು ಶಾರದಮ್ಮನನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಮ್ಮನಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸೀತಾ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ಶಾರದಮ್ಮನವರು ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು. ಅವರು ಮನೆಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಬರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದಾಯವನ್ನು ತಮಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉಳಿದಿದ್ದನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ಇಂತಹ ದಾನದ ಗುಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಪತಿ ಯಲ್ಲಪ್ಪನವರು ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದರು. ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಮನೆಗೆ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅವರು ತೀರಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಮೃತರಾದ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಶಾರದಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮನೆಯ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಎಫ್ಡಿ ಹಣ 5 ಲಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಈ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ದೇವಾಲಯದ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಆದಾಯವಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ ಶಾರದಮ್ಮನವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ದೇವಾಲಯ ಸಮಿತಿಯವರು ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾರದಮ್ಮನವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿಂತ ಸಣ್ಣವರೆಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ' ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು.
ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಶೀಲ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾರದಮ್ಮನವರ ಹಣದಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 20 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಣದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ಭಟ್ಟರಿಗೂ ಸಂಬಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾರದಮ್ಮನವರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದಾನ, ಧರ್ಮದ ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಧ್ಯನೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಈಗಲೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 30 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ10 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ 20 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಶಾರದಮ್ಮನವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೇವೆ' ಎಂದರು.
ದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಾರದಮ್ಮನವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, 'ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನೆ, ಹಣ ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ದೇವಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯಂತೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು 30 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ನೀಡಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ತೀರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಅವರು ತೀರಿಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನೆ, ಹಣ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಸದ್ಯ ಮನೆಗೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ದೇವರು ಏನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ದೇವರು ನೀಡಿದ್ದನ್ನೂ ದೇವರಿಗೇ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 500 ರೂ. ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ತಾಯಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ತಾಯಿಯೇ ನಡೆಸುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ದೇವರು ಆಡಿಸಿದಂತೆ ನಾವು ಆಡುವವರು' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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