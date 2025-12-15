ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪಗೆ ಲಕ್ಕಿಯಾಗಿದ್ದ 'ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ' ಅಂಗಡಿ: ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಆಲದ ಮರದಂತೆ ಬೆಳೆದ ಶಾಮನೂರು
ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರ ಜೀವನದ ಕೆಲ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : December 15, 2025 at 6:06 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಚಿರ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಿದ ಅಜಾತಶತ್ರು ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಫುಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು. 'ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ' ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಅವರ ಲಕ್ಕಿ ಅಂಗಡಿ ಎಂದೇ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.
ದಾವಣಗೆರೆ ದೊಡ್ಡಪೇಟೆ (ಚೌಕಿ ಪೇಟೆ)ಯಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಹೆಸರಿನ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬೇಳೆಕಾಳು, ದಿನಸಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಸಂಜೆ ಶಾಸಕರು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಎಂದರೇ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಇದೀಗ ಕೇಳದಂತಾಗಿದೆ.
ಅದೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿಯಾದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಸಂಜೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಅಹವಾಲು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವುದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸ್ವಂತ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ' ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಬೋರೇಗೌಡ' ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ: ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ರಾಜಕೀಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಂದಾಜು 1970 ದಶಕದಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ತಮ್ಮದೇ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 'ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಬೋರೇಗೌಡ' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಬಳಿಕ ಮರೇಗೌಡ್ರ ರೇವಣಸಿದ್ದಪ್ಪನವರೊಂದಿಗೆ ಜಂಟಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ "ಬೆತ್ತಲೆ ಸೇವೆ'' ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲೇ ನಾಟಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪೂರ್ಣ ನಾಟಕ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಟಿಸಿದ ಕಲಾವಿದವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಭೇಷ್ ಎಂದು ಶಹಬ್ಬಾಸ್ಗಿರಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ಶಾಮನೂರು: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರಿಗೆ 1994ರಲ್ಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಆಗ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಕೆ.ಸಿ. ಜಾಫರ್ ಷರೀಫ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಒಡನಾಟ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ್ದ 61ನೇ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ, ಸಮ್ಮೇಳನದ ಯಶಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಆರು ಬಾರಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2013ರಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಎಪಿಎಂಸಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರ ಎಸ್. ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ದರು, ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಎಸ್.ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ: ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪನವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಇದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆ ಗೃಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಆಲಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ನಗರ ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕಾ ದೇವಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: