ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ; ಆದಾಯ ಕೊರತೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ
ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ - ಸರ್ಕಾರದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ಇಲಾಖೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 20, 2026 at 9:17 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಅಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ದಿನನಿತ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣದ ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 5,172 ಕೋಟಿ ರೂ.ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹತ್ವದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಇದಾಗಿದೆ. 11.06.2023ರಿಂದ ಜಾರಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹಾಗೂ ವೇಗದೂತ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಉಚಿತ ಪ್ರಯಾಣ ಕಲ್ಪಸುವ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈವರೆಗೆ 763 ಕೋಟಿ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈವರೆಗೆ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊತ್ತ 20,047 ಕೋಟಿ ರೂ. ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಸಿಎಂ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಾಕಿ ಹಣ, ಆದಾಯ ಕೊರತೆ, ಸವಾಲುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಇಳಿಕೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಎಂ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 48% ದಿಂದ 36%ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶದಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2023-24ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು 183.07 ಕೋಟಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಶಕ್ತಿಯೋಜನೇತರ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 167.42 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 47.77% ಆಗಿದೆ.
2024-25ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 244.65 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಅದೇ ಪುರುಷರು 174.97 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 41.70%ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
2025-26ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 275.71 ಕೋಟಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸಂಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೇತರ ಪುರುಷರು 167.25 ಕೋಟಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ 37%ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಅದು 36% ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪುರುಷ ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಏನಿದೆ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಅಂಕಿಅಂಶದಂತೆ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 2023-24ರಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತ 4,380 ಕೋಟಿ ರೂ. ಒಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತದ 45.07% ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಪುರುಷರ ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತ 5,338 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತದ 54.93% ಇತ್ತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅದೇ 2024-25ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತ 6,185 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತದ 54.93% ಆಗಿದೆ. ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತ 6,499 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತದ 51.24% ಆಗಿದೆ.
2025-26ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಉಚಿತ ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತದ 7,701 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತದ 53.01% ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತ 6,825 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಟಿಕೆಟ್ ಮೊತ್ತದ 47%ಗೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5,172 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬಾಕಿ: ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ 20,047 ಕೋಟಿ ರೂ. ಆಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ 14,874 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು 5,172 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮರುಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ನಾಲ್ಕು ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಿದೆ.
2023-24ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ 4,380 ಕೋಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸರ್ಕಾರ 3,199 ಕೋಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 1,180 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ 2024-25ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ 6,185 ಕೋಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸರ್ಕಾರ 5,015 ಕೋಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 1,170 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ 7,701 ಕೋಟಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸರ್ಕಾರ 5,300 ಕೋಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, 2,401 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು 2026-27 ಜೂನ್ ವರೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಮೌಲ್ಯ 1,780 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪೈಕಿ ಸರ್ಕಾರ 1,360 ಕೋಟಿ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ₹420 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂಕಿಅಂಶವನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ: ಇತ್ತ ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಹೊರೆ, ಆದಾಯ ಕೊರತೆ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಹೊರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಕೋರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇಟ್ಟಿದೆ. 5.01.2025ರಲ್ಲಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಸೇಲ್ ದರ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿರವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸವಾಲುಗಳು: ಶೇ.12.5 ರಷ್ಟು ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರೂ.873.64 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ (ರೂ. 7.81/ಲೀ) ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ರೂ.395.00 ಕೋಟಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ಬಾಕಿ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ರೂ.1271 ಕೋಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ರೂ.450.00 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ರೂ.821 ಕೋಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಶಕ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದ ನಂತರ, ಶಕ್ತಿಯೇತರ (ಪುರುಷರು) ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ (ಶೇ.48 ರಿಂದ ಶೇ. 36). ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾಲ್ಕು, ನಿಗಮಗಳು ಸೇರಿ ಅಂದಾಜು ರೂ.6300 ಕೋಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ (ಪಿ.ಎಫ್, ಡಿಸೇಲ್ ವೆಚ್ಚ, ಗ್ರಾಚ್ಯುಟಿ, ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ ಬಾಕಿ, ಇತ್ಯಾದಿ).
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