ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ: ನಟ ಜೈದ್ ಖಾನ್
ನಟ ಜೈದ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 6, 2025 at 8:56 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ಶಾರುಕ್ ಖಾನ್ ಪುತ್ರ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ಕನ್ನಡಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕಮ್ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಜನರಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ನಟ ಜೈದ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಬಾಲ್ಕನಿಗೆ ಬಂದ ಆರ್ಯನ್ ಖಾನ್ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಜನವರಿ 23 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ. ಕಬೀರ್ ಸಿಂಗ್, ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಅನಿಮಲ್ ಆ ಶೇಡ್ನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲು ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡಿ ಲವ್ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆವು. ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಥೋ ಸಾಂಗ್ನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆವು. ಆ ಸಾಂಗ್ ಕೂಡಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕಂಟೆಂಟ್ನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಬಳಸಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಹುಡುಗರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಹೇಗೆ ಯಾಮಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಎಷ್ಟೋ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿಯರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಜೀವನವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೇಸೆಜ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಡುಪಿ, ಹಂಪಿ, ಮೈಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಜೈದ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದರ್ಶನ್ ನನಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ವೇಳೆ ಅವರು ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವೆ ಎಂದರು. ಸಿನಿಮಾ, ರಾಜಕೀಯ ಯಾವುದೇ ರಂಗವಿರಲಿ ಯಾರನ್ನು ಯಾರೂ ಬೆಳೆಸಲ್ಲ ನಾವೇ ಬೆಳೆಯಬೇಕು. ಸೀನಿಯರ್ ನಟರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೇ ನಾವೆ ಬೆಳೆಯಬೇಕಲ್ವಾ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
