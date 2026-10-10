ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಬರದ ಛಾಯೆ: ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಬರುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ!
ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
Published : October 10, 2026 at 4:23 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಬರದ ಛಾಯೆ ಇದೀಗ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೂ ತಟ್ಟಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ಶ್ರೀಕುಮಾರ ವಿಜಯ ನಾಟಕ ಮಂಡಳಿ ಚಿತ್ತರಗಿ ಕಂಪನಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೀಗ ಬರದಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮೊದಲೆಲ್ಲಾ ಎರಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ 200 ರಿಂದ 300 ಜನ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಎರಡು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗೆ 80 ರಿಂದ 100 ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಬರುವುದು ದುಸ್ತರವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲದ ಕೊರತೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ್.
ಕಳೆದ 45 ದಿನಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ರೈತರ ಬಳಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ರೈತರ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಜನರು ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾಟಕ ನೋಡಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಹರಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆಯಿಲ್ಲ, ಬೆಳೆಯಿಲ್ಲ, ಖುಷಿಯಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಮಳೆ-ಬೆಳೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರೇ ಈಗ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಮೇಲೆ ಬರದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಕಲಾವಿದರ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ ನಾಟಕ: ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಇದೀಗ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದೇ 10, 11 ಮತ್ತು 12 ರಂದು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ನಾಟಕ ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಂಡಳಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ನಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಿರಾಣಿ ಸಾಮಾನು, ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಹಾವೇರಿಯನ್ನು ತೊರೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಲಾವಿದರ ಸಹಾಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ 120 ರೂಪಾಯಿ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದರೇ, ಈ ವಿಶೇಷ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಲಾವಿದರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಕಲಾವಿದರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಸಂಚಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ್, ನಾಟಕ ಕಂಪನಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರೂವರೆ ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಕ್ಕದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಕಳೆದ 45 ದಿನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಎರಡು ಪ್ರದರ್ಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 80 ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ, ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಕಲಾವಿದರ ಸಹಾಯಾರ್ಥ ವಿಶೇಷ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಖಾನಾವಳಿ ಚೆನ್ನಿ ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ನಾಟಕ ಅಭಿನಯಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮದೊಂದೇ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ರಿಂದ 25 ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳು ಬರದ ಛಾಯೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ 25 ಕಲಾವಿದರಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಂಬಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರದ ಛಾಯೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ಈ ಕಲಾವಿದರು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಚಿವರು ನಮಗೆ ಅನುದಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು. ಹಾವೇರಿ ಮಹಾಜನತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಕಿರಾಣಿ ತರಕಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಸಹಾಯಾರ್ಥ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕಲಾವಿದ ವಿಜಯ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾವು ಹಾವೇರಿಗೆ ಬಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಮೊದಲ 45 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ನಾಟಕದ ಕಲಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಜನ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾಟಕ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶವಿದೆ. ರೈತರ ಹತ್ತಿರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಹಣ ಇದ್ದರೆ ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಕಲಾವಿದರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ರಂಗಭೂಮಿ ಅವನತಿಗೆ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ. ಯಾರೂ ಹೊಸ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಟಕ ನೋಡಿದವರೇ ಮತ್ತೆ ನಾಟಕ ನೋಡಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಹೊಸ ವೀಕ್ಷಕರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ವೃತ್ತಿ ನಾಟಕ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಹಾಸ್ಯ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ನಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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