ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 'ರಕ್ತದೂತ' ಸಂಚಾರ: ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ, ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಪ್ರಯೋಗ!
ಶಾ ದಾಮಜಿ ಜಾದವಜಿ ಛೇಡಾ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತಕೇಂದ್ರ 'ರಕ್ತದೂತ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತ ಹೆಚ್.ಬಿ. ಗಡ್ಡದ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 13, 2026 at 6:07 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಮನೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ತಲುಪುವಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ರೋಗಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ರಕ್ತ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಕ್ತದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹುಬಳ್ಳಿಯ ಶಾ ದಾಮಜಿ ಜಾದವಜಿ ಛೇಡಾ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತಕೇಂದ್ರವು 'ರಕ್ತದೂತ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿನೂತನ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಅಪಘಾತ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಹೆರಿಗೆ ಸಂದರ್ಭ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ರಕ್ತದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗಳ ಆರೈಕೆಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಕ್ತ ತರಲು ಬರಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ರಕ್ತದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಂದು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ರಕ್ತದೂತ ಸೇವೆ ಹೇಗೆ? 2025ರ ನ.15ರಂದು 'ರಕ್ತದೂತ' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಿನೂತನ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರು 9353623822 ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ರೋಗಿಗಳು ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ರೋಗಿಯ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಕೊಂಡು ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಬಳಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಕ್ತದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾಹನದ ಹಿಂದೆ ಐಸ್ಕ್ಯೂಬ್ಗಳಿರುವ ವಿಶೇಷ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿಯೇ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ರಕ್ತದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.
ರಕ್ತದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರೈಕೆಗೆ ನಿಗದಿತ ದರಕ್ಕಿಂತ 100 ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಣಾಗ್ರೂಪ್ನ ಮಾಲೀಕ ವಿಎಸ್ಪಿ ಪ್ರಸಾದ ಅವರು ರಕ್ತದೂತ ವಾಹನವನ್ನು ದೇಣಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ದತ್ತಮೂರ್ತಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಜೋಮೋಟೋ, ಸ್ವಿಗಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ರಕ್ತವನ್ನು ಯಾಕೆ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾದರೆ ಆರೈಕೆಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೊಬ್ಬರು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಕ್ತ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ?, ಅದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರಕ್ತವನ್ನು ಐಸ್ಕ್ಯೂಬ್ ಇರುವ ವಿಶೇಷ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಸೇವೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ತೆರಳುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, 1 ಗಂಟೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ತಲುಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸುವ ಯೋಚನೆ ಇದೆ. ಲೈಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನರಗುಂದದವರು ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರವಾಹನ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಐದಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಸೇವೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಏಳೆಂಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಚೇತನ ಕುಮಾರ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ರಕ್ತದ ಬೇಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಾಯವಾಣಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಾವು ಕೂಡಲೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತೆರಳಿ ರಕ್ತದ ಮಾದರಿ ಹಾಗೂ ವೈದ್ಯರ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬಂದು ರಕ್ತದ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಸಂಬಂಧಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ರೋಗಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 6 ರಿಂದ 7 ರಕ್ತದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಬಂದವರಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು.
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