ಏಲಕ್ಕಿ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳದ್ದೇ ದರ್ಬಾರ್: ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ರಸ್ತೆ ಸರ್ಕಸ್; ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಗರಸಭೆ
ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಈ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾಗರಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ವರದಿಗಾರ ಶಿವಕುಮಾರ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : August 17, 2026 at 1:39 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಗರಿ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಯಾವ ರಸ್ತೆ ನೋಡಿದರೂ ಗುಂಡಿಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೆಡೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಗ್ಗು ತೆಗೆದ ಕಾರಣ ಗುಂಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿವೆ. ಯುಜೆಡಿ ಕೆಲಸ ಗ್ಯಾಸ್ಲೈನ್ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಹಾವೇರಿಯ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ರಸ್ತೆ, ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೆಇಬಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ, ಜೆಹೆಚ್ ಪಟೇಲ್ ರಸ್ತೆ, ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸುವುದೇ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆಯಾದರಂತೂ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ನಿಂತು ವಾಹನ ಸವಾರರು ವಾಹನ ಓಡಿಸುವುದೇ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎಂಜಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಹಳೇ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಹಾಳಾಗಿವೆ. ತಗ್ಗುಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಣ್ಣು ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕುವ ನಗರಸಭೆ: ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಿದ್ದರೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಹಳ ದಿನ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲಾ. ಮಳೆಯಾದರೆ ಸಾಕು, ಹರಿದುಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಗರಸಭೆ ಹಾಕಿದ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಪುಡಿ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಿ ದೂಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ವಾಹನ ಓಡಾಡಿದದರೇ ಸಾಕು, ದೂಳುಮಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೂಳು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಲ್ಲಿನಪುಡಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿ ಕಣ್ಣಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ತಗ್ಗುಗಳಿಗೆ ವಾಹನಗಳು ಬಿದ್ದು ಪದೇ ಪದೇ ರಿಪೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ರಸ್ತೆ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯಾಗುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿವೆ. ವಾಹನಗಳ ರಿಪೇರಿಗೆ ಹಣ ಹಾಕಬೇಕು, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾವೇರಿ ನಾಗರಿಕರು.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಹನ ಸವಾರ ಸತೀಶ್ ಮಡಿವಾಳರ, "ಏಲಕ್ಕಿ ನಾಡು ಅಂತಾ ಹೆಸರು ಪಡೆದ ಹಾವೇರಿ ಇದೀಗ ಗುಂಡಿಗಳ ನಗರಿಯಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಬೇಕಾದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಡಿ ಮಣ್ಣು ತಂದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ, ಮಳೆಯಾದರೇ ಅವು ತೇಲಿಹೋಗುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಸವಾರರು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಓಡಿಸಿ ಬೆನ್ನುನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ, ನಗರಸಭೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರುವ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಈ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಾಹನ ಸವಾರ ಬಸವಣ್ಣೆಪ್ಪ, "ಹಾವೇರಿ ಇದೀಗ ಏಲಕ್ಕಿ ನಗರಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹಂಪ್ಸ್ ನಗರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾವೇರಿಯ ಬಹುತೇಕ ರೋಡ್ಗಳು ಗುಂಡಿಮಯವಾಗಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುವಷ್ಟು ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಯಾವುದು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲಾ. ಇದರಿಂದ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಈ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು" ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹಾವೇರಿ ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕಾಂತರಾಜ್, "ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಮಹದೇವಪ್ಪ ವೃತ್ತ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕಲಾಗಿಲ್ಲಾ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಳೆರಾಯ ಬಿಡುವು ನೀಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಿಮುಚ್ಚಿ ಡಾಂಬರ್ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನ ಕೆಲ ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಜಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆವು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, "ಮತ್ತೆ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಸಹ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹುಕ್ಕೇರಿಮಠದ ಜಾತ್ರೆ ನಿಮಿತ್ತ ತಗ್ಗು ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಚ್ಚಿದ್ದೆವು. ರಥ ಸಾಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅಷ್ಟಾಗಿಯೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಮುಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಗುಂಡಿಗಳಿಗೆ ಜಲ್ಲಿಕಲ್ಲು ಬಳಸಿ ಟಾರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆವು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಮಳೆ ಬಂತು ಟಾರ್ಗೆ ನೀರು ಇದ್ದರೆ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಟಾರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲಾ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲಾ, ಆದರೆ ಕೆಲಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆಡೆ ಯುಜಿಡಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ".
"ರಸ್ತೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೇ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಟೋಬರ್ ಒಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾವು ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಗೆಯಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಗರದ ತಗ್ಗುಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಫಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ 50 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಗರಸಭೆ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಕಾಂತರಾಜ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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