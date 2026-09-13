ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 8 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ! 660 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ, ರೈತರು ಆಶಾಭಾವನೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಕೃಷಿ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಲಹೆ
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 8 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : September 13, 2026 at 8:06 AM IST
ಮೈಸೂರು
ನಾವು ರೈತರು. ಈಗ ಯಾವ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನಷ್ಟ. ನಾವು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗೆ ಕೂಲಿ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಯ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಳೆಯು ಇಲ್ಲ. ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಬೆಳೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಲ್ಲ. ಬರಗಾಲ ಭೀಕರವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ. ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಭತ್ತ ಒಣಗಿದೆ. ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬಿಸಿಲು ಹಾಗೂ ಬರಗಾಲ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಇಲ್ಲ. - ಯಜೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ, ರೈತ.
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಬಾರಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಬಿತ್ತಲಾಗಿದ್ದ ಬೆಳೆಗಳು ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನೆಲೆದಿಂದ ಮೇಲೆ ಏಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಸವರಾಜು, ರೈತ
ನಾನು 4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಬ್ಬು ಒಣಗಿದೆ. ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹಸು ತಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಮೇವು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಮಾರಲು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಹಸುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡುವರರೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕೊಳ್ಳುವವರಿದ್ದರೂ ಅಡ್ಡಾದಿಡ್ಡಿ ದರ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲ, ಹಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಕಬ್ಬು, ಭತ್ತ, ಬಾಳೆ ಎಲ್ಲವೂ ಒಣಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದೆ. - ನಾಗೇಂದ್ರ, ರೈತ.
ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಜನ-ಜಾನುವಾರಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 9 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ 8 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.
ಶತಮಾನ ಕಂಡರಿಯದ ಬರದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೂಡ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಶೇ.56ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು ಹಾಗೂ ಮುಂಗಾರುಸಂಪೂರ್ಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿತ್ತಿದ್ದ ಬೆಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆಯೇ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ: ಮೈಸೂರು ತಾಲೂಕು, ಟಿ.ನರಸೀಪುರ, ನಂಜನಗೂಡು, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ, ಸರಗೂರು, ಹುಣಸೂರು, ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ ಈ ಎಂಟೂ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಮಳೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತಿದ ಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಅಂತರ್ಜಲ ಮಟ್ಟ ಕೂಡ ಕುಸಿದಿದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಮಳೆ ಕೊರತೆ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಸದ್ಯದ ಬರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ.ಹೆಚ್. ರವಿ ಅವರು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂಭತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಎಂಟು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮಳೆ ತುಂಬಾ ನಿರಾಸದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಶೇ.47ರಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ (ಮುಂಗಾರು) ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಶೇ.56ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮೇ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ (ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರು) ಅದು ಕೂಡ ಶೇ.42ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಬಿತ್ತನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 1,60,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಿಂದ 1,70,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ತನಕ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ರವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ: ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಶುರುವಾಗುವ ಎಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.23ರಷ್ಟು, ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.56ರಷ್ಟು, ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.61ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.46ರಷ್ಟು ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲೂ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ 8 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಬಿತ್ತನೆ, ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಕುರಿತು ನಾವು ಜಂಟಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ 3,76,609 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಬಿತ್ತನೆಯ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈವರೆಗೆ ಶೇ.56ರಷ್ಟು ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ 2,12,751 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ಪ್ರದೇಶದ 35,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹುಣಸೂರು, ಕೆ.ಆರ್. ನಗರ, ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಂಬಾಕು, ಕಬ್ಬು, ಭತ್ತ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 1,43,308 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೀವ್ರ ಬರಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತೀವ್ರ ಬರವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಸುಮಾರು 122 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ನಷ್ಟ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 660 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿತ್ರಣವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸಲು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ರೈತರು ಭತ್ತ ನಾಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರೆ ನೀರಾವರಿ ಬೆಳೆಗಳಾದಂತಹ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ರಾಗಿ, ಅವರೆ, ಅಲಸಂದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ.ರಾಗಿ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹುಲ್ಲು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ. MSPನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ MRP ಇದೆ ಎಂದರು.
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವುದು ಭತ್ತ. ಸುಮಾರು 77,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಾಗಿ 79,500 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ತಂಬಾಕು 62,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಅಲಸಂದೆ 21,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ 55 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಲಸಂದೆ 21,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಹೆಸರು 3,000 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಉದ್ದು 5,000 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಹತ್ತಿ 9,700 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು 50,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ 30,000 ಆಯಿತು. 20,000 ಆಯಿತು. ಈಗ 9,700 ಹೆಕ್ಟೇರ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ. ಅವರೆ 7,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇದ ಸುಮಾರು 10,000 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಳೆಯಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮಳೆಯನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿರುವ ಬೆಳೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದ ಕಾರಣ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.20ರಷ್ಟು ಸಹ ಆದಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಗ್ರೌಂಡ್ ಟ್ರೂಥಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇ.50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 37 ವಾರಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಮೇವು ಇದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡುವುದು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಬಳಿಕ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಗಳಿಗೆ. ರಾಗಿ, ಅಲಸಂದೆ ಇನ್ನಿತರ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಅವರು ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ರೈತರು ಆಶಾಭಾವನೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ದುಡಿಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ನಾವು ಹೇಳುವುದು ಸುಲಭ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಏನುಬೇಕಾದರು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಅವರದ್ದೇಯಾದ ಕಷ್ಟ-ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ದುಡಿಕಿನ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಐ.ಎಂ.ಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಳೆ ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಏನಾದರೂ ಮಳೆಯಾದರೆ ರಾಗಿ. ಅಲಸಂದೆ, ಅವರೆ ಅಂತಹ ಇನ್ನಿತರ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಿರಿ. ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪೆಸಿಪಿಕ್ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲ್ಮೈ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ಸೂಪರ್ ಎಲ್ ವಿನೋ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಆಗುವ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಪ್ರಕೃತಿ ಹೀಗಾಗಲು ಮಾನವ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹೇಳುವುದು ಇಷ್ಟು: ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಬಡಗಲಪುರ ನಾಗೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಬಾರಿ ಮುಂಗಾರು ಕೈಕೊಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ಬರದಿಂದ ರೈತರು ತತ್ತರಿಸಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಪೇಟೆಗೆ ಗುಳೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ರೈತರ ಕೃಷಿ ಸಾಲವನ್ನು ಮನ್ನಾ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ರೈತ ಮುಖಂಡ ಹಳ್ಳಿಹುಂಡಿ ಭಾಗ್ಯರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ. ಕೆರೆ-ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ರೈತರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಕೂರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಫಸಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಷ್ಟ ಹೇಳತೀರದಾಗಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಕೂಡ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವ ಮೂಲಕ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
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