ದಾವಣಗೆರೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಅವಘಡ: ಎಲ್ಇಡಿ ಕಮಾನು ಕುಸಿದು ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ
ಕಮಾನು ಕುಸಿದು ಹಲವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 1:27 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಇಡಿ ಕಮಾನಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಾರು ಯುವಕರು ಕುಳಿತಿದ್ದರಿಂದ ಕಮಾನು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕಮಾನು ಬೀಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದ ಯುವಕರು ಕಮಾನ್ ಕೆಳಗೆ ನಿಂತಿದ್ದವರು ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಮಾನು ಬಿದ್ದ ರಭಸಕ್ಕೆ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ವೃದ್ಧ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲ ಯುವಕರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವೃದ್ಧ ಸಿದ್ದಲಿಂಗಪ್ಪನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಮಾನು ತೆಗೆದು ಡಿಜೆ ರದ್ದು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾತಿ ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಕೃತಕ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ನಿಮಜ್ಜನ: ದಾವಣಗೆರೆ ನಗರದ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಎವಿಕೆ ಕಾಲೇಜು ರಸ್ತೆ ಮುಖಾಂತರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಜಯದೇವ ವೃತ್ತ, ಲಾಯರ್ ರಸ್ತೆ, ಪಿ.ಬಿ. ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಂಡು ನಂತರ ಬಾತಿ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಕೃತಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಡಿಜೆ ಸದ್ದಿಗೆ ಹುಚ್ಚೆದ್ದು ಕುಣಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸರು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಜೆಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಆಯೋಜಕರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲ ಯುವಕರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಕಳೆದ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದೆ.
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