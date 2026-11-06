20 ವರ್ಷಗಳ ವೈಮನಸ್ಸಿಗೆ 7 ಮಂದಿಯ ಬರ್ಬರ ಕೊಲೆ: ಪತ್ನಿಯ ಪರ ನಿಂತಿದ್ದವರೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್, ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಂತಕ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಇಂದುಶೇಖರ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಸಂಚು ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.
Published : November 6, 2026 at 2:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಇಂದುಶೇಖರ್ (52) ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹಲವು ದಿನಗಳ ಸಂಚು ಮತ್ತು ಭೀಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿವೆ. ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವೈಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಆಕೆಗೆ ಬೆಂಬವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡೇ ತೀರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಅಂಶ ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.
"ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನ ಬಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಹತ್ಯೆಗೈದಿದ್ದೆ. ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ ವಿವಿಧೆಡೆ ಎಸೆದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
20 ವರ್ಷಗಳ ವೈಮನಸ್ಸೇ ಏಳು ಮಂದಿಯ ಹತ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣ?: ಆರೋಪಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಜೊತೆ ಇಂದುಶೇಖರ್ಗೆ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ವೈಮನಸ್ಸಿತ್ತು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಸುನೀತಾಳ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ಕುಟುಂಬದವರು ಆಕೆಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಪತ್ನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಈ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.
ಆರೋಪಿಯ ಹೇಳಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನ ಬಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನೂ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಹತ್ಯೆಯ ಬಳಿಕ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡದೇ, ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆದಿರುವುದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸೇಲಂ ಸಮೀಪದ ಯೆರ್ಕಾಡ್ ಘಾಟ್, ಮೈಸೂರಿನ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ, ನಂದಿಬೆಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಶಿರಾಡಿ ಘಾಟ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ 3ರವರೆಗೆ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಗಳು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ.
ಇನ್ನು ಈ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತನ್ನ 17 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮಗಳ ಸಹಕಾರ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಆರೋಪಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಪ್ರಾಪ್ತೆಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: