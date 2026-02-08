ETV Bharat / state

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೈಕ್‌, ಜೀಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್; ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸೇರಿ 7 ಮಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್​, 12 ವಾಹನಗಳು ಜಪ್ತಿ

ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹವಾ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಲು ಥಾರ್ ಜೀಪ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸೇರಿ ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿಯ ಮುರಗೋಡ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಥಾರ್‌ ಜೀಪ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಜಪ್ತಿಯಾದ ವಾಹನಗಳು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 8, 2026 at 2:48 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಬರ್ತ್ ಡೇಯಂದು ಸಹಚರರ ಜತೆಗೆ ಥಾರ್ ಜೀಪ್ ಮತ್ತು ಬೈಕ್‌ನಲ್ಲಿ ವ್ಹೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸೇರಿ ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುರಗೋಡ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.

ನಾಲ್ಕು ಆಸನಗಳ ಥಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಜನ ಯುವಕರನ್ನು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬೈಕ್​​ಗಳ ಮೇಲೂ‌ ಮೂವರು ಕುಳಿತು ರಸ್ತೆ ತುಂಬಾ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಓಡಾಡಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೋಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹಾಡು ಹಾಕಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ವಿಡಿಯೋ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಮುರಗೋಡ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಯರಗಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಸುರೇಶ ಭಜಂತ್ರಿ ಸೇರಿ ಏಳು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಕೌಜಲಗಿ ಗ್ರಾಮದ ಜಗದೀಶ್ ಭಜಂತ್ರಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸತ್ತಿಗೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಂಜುನಾಥ ನಡಮನಿ, ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಗಿಳಿಹೊಸೂರ ಗ್ರಾಮದ ವಿನಾಯಕ ಚಿಕ್ಕಲದಿನ್ನಿ, ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಯರಝರ್ವಿ ರವಿ ದಾಸಪ್ಪನವರ, ಗಿರೀಶ ಆಳಜ್ಜ, ಬೂದಿಗೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದ ವಿನಾಯಕ ಪುಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರು.

ಇವರಿಂದ ಒಂದು ಮಹಿಂದ್ರಾ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಓಪನ್ ಜೀಪ್, ಒಂದು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ, ಒಂದು ಮಹಿಂದ್ರಾ ಬೊಲೆರೋ ವಾಹನ, ಮೂರು ಬಜಾಜ್ ಪಲ್ಸರ್ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್, ಒಂದು ರಾಯಲ್ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ -350 ಹೀಗೆ ಏಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ ಒಟ್ಟು 12 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್, "ಥಾರ್ ಜೀಪಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, 10-15 ಜನರು ಹೋಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಪ್​​ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದರೆ, ಅಶ್ಲೀಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಕಲಂ 296 ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತು ಐಟಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 67, 67(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

"ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರೌಡಿಸಂ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡುವುದು, ನೋಡೋಕೆ ಆಗದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಅಪ್​ಲೋಡ್ ಮಾಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ನಿಶ್ಚಿತ. ಹಾಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಸಬೇಕು" ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಖಡಕ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು.

