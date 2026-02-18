ಕಾರವಾರದ ಮಾಜಾಳಿ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ದೇವರುಗಳ ಸಂಗಮ: ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ಶಿವಭಕ್ತರು
ಶಿವರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ ಕಾರವಾರದ ಮಾಜಾಳಿ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ದೇವರುಗಳ ಸಂಗಮವಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಶಿವ ಭಕ್ತರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು.
Published : February 18, 2026 at 9:14 AM IST
ಕಾರವಾರ: ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಜಾಗರಣೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಏಳು ಗ್ರಾಮಗಳ ಏಳು ದೇವರುಗಳ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಡಗರದಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ನೆರೆಯ ಗೋವಾ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಪುನೀತರಾದರು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಬರುವ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮುಡಗೇರಿಯ ಅಂಗಡಿ ಶಿವನಾಥ, ಹೊಸಾಳಿಯ ಮಹಾದೇವ, ಅಸ್ನೋಟಿಯ ರಾಮನಾಥ, ಸದಾಶಿವಗಡದ ಮಹಾಮಾಯಾ, ಅಂಗಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವನಾಥ, ಮಾಜಾಳಿಯ ರಾಮನಾಥ ಹಾಗೂ ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಂದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಸಮುದ್ರತೀರಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವೈಭವ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು.
ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರು ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ವಿವಿಧ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನವವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಹಣ್ಣು, ಕಾಯಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣುಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 'ಪಡಿ'ಯನ್ನು ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಯುವಕರು ಸಮುದ್ರತೀರದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಪಿರಮಿಡ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಸವದ ಮೆರುಗು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು.
ಈ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಾಗುವ ಹಾದಿಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು ಹಾಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವಾಗ ತಾವು ತಂದ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹಣವನ್ನು ಈ ಸೀರೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಗೋಸಾವಿ ಜನಾಂಗದವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಲೆತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ನಡೆದುಬಂದಿರುವ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯರು.
ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಠಿಣ ಉಪವಾಸ ವ್ರತ ಆಚರಿಸುವ ಭಕ್ತರು, ಈ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನದ ನಂತರವಷ್ಟೇ ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಮವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪುರೋಹಿತರಾದ ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಟ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಈಜಲು ಹೋದ ಬಾಲಕ ನೀರುಪಾಲು: ಇನ್ನು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಪುಣ್ಯಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ ಬಾಲಕನೋರ್ವ ಅಲೆಗಳ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ದಾರುಣ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಜಾಳಿ ಗಾಂವಗೇರಿ ನಿವಾಸಿ ಯಶ್ (17) ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಾಲಕ. ಮಾಜಾಳಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಈಜಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಏಕಾಏಕಿ ನೀರಿನ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಗಮನಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಕರಾವಳಿ ಕಾವಲು ಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ದಡಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು. ಆದರೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕನನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲು ಮಲ್ಲಾಪುರ ಪಿಎಸ್ಐ ಸುನೀಲ್ ಬಂಡಿವಡ್ಡರ್ ಅವರು ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದು ತಮ್ಮದೇ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರದ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದರು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ದುರಾದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತರುವಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಈ ಕುರಿತು ಚಿತ್ತಾಕುಲ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಈಗ ಶೋಕದ ಛಾಯೆ ಆವರಿಸಿದೆ.