ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ: ಏಳು ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ

ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಏಳು ಮಂದಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

The deceased Mabusab
ಮೃತ ಮಾಬುಸಾಬ್ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 19, 2025 at 2:19 PM IST

ವಿಜಯನಗರ/ ರಾಯಚೂರು: ಹಳೇ ದ್ವೇಷದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಗಲಾಟೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ಮಾಬುಸಾಬ್ (50) ಎಂಬುವವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ, ಅವರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಕಾರಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಡಿ. 18 ರಂದು ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಾರಿಗನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಳೇ ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಏಳು ಜನ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಾಬುಸಾಬ್ ಅವರ ಮಗ ಪಿ. ಜಿಲಾನ್ ಎಂಬುವವರು ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಭಂಗಿ ಹನುಮಂತ, ಚರಣ, ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ, ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ್​, ಗುರುರಾಯ, ದರ್ಶನ್ ಎಂಬುವವರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಬುಸಾಬ್ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಅಜರುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ರಾಮು ಹಾಗೂ ಹನುಮಂತ ಎಂಬುವವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೌಲಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೊಡೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಡೆದಾಡುವಾಗ ಅವರ ಕಡೆಯವರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಏಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಮೂವತ್ತು ಜನರು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಎದೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ'' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಾಬುಸಾಬ್​ ಪತ್ನಿ ಹಸನ್ ಬಿ ಎಂಬುವವರು ಮಾತನಾಡಿ, ''ಮೂವತ್ತು ಜನರು ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ಪತಿ ಗಲಾಟೆ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ಇವರ ಎದೆಗೆ ಗುದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ತಡೆಯಲಾರದೇ ಮನಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವ ಹೋಯಿತು. ನಮ್ಮ ಗಲಾಟೆ ಏಕಾಗಿದೆ ಎಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ'' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಿಕ್ಕೋಡಿ: ಆಟವಾಡುತ್ತ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತುಳಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾವು

ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೊಲೆ( ರಾಯಚೂರು) : ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ವರು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೋರ್ವ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ನಗರದ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಎದುರುಗಡೆ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ. ಕಡಪ ಮೂಲದ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್(35) ಕೊಲೆಯಾದ ದುರ್ದೈವಿ. ಗಾಯಾಳುವಿನ ಹೆಸರು ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಸಹ ರಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಪ್ರೂಟ್ಸ್​​, ಬಿಸ್ಕೆಟ್​​ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ನಾಲ್ವರು ಆತನ ಬಳಿ ತೆರಳಿ ತಿನಿಸು ಇಲ್ಲವೇ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಇಮಾಮ್ ಹುಸೇನ್​ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ವೇಳೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿ ಹಾಕಿಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು, ಕೊಲೆಗಾರರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ.

