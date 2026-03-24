ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಣ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ: ಸಿಎಜಿ ವರದಿ
ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : March 24, 2026 at 7:52 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರಾಮೀಣ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಕೇಂದ್ರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ (ಜೆಜೆಎಂ) ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಲೆಕ್ಕನಿಯಂತ್ರಕರು ಹಾಗೂ ಮಹಾ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕರ (ಸಿಎಜಿ) ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಜೆಎಂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧ ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 2019ರಿಂದ 2024ರ ಅವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಜಿ ವರದಿ ನೀಡಿದೆ. 2024ರ ನವೆಂಬರ್ ವೇಳೆಗೆ 72.14 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ 24.52 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ ತಲುಪಿಲ್ಲ. ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಡದೇ ಇರುವುದು, ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಮಂಜೂರಾತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿನ ವಿಳಂಬ, ಡಿಪಿಆರ್ಗಳ ಕೊರತೆ ಯೋಜನೆ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸಿಎಜಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸ್ಥಗಿತ: 21 ಗ್ರಾಮಗಳು ಯೋಜನೆಯ ಫಲವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಇನ್ನೂ ಜೆಜೆಎಂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಲೋಪ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ ಸಿಎಜಿ ವರದಿ, ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೆಡೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ. ಗುಣಮಟ್ಟದ ನೀರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು. ಭೂಮಿ ಸ್ವಾಧೀನಗೊಂಡ ನಂತರವೇ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಿಎಜಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಬಿಡುಗೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೇಂದ್ರದ ನಿಧಿ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 24,819.48 ಕೋಟಿ ಪೈಕಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇವಲ 11,189 ಕೋಟಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ (2019-20) ನಿಧಿಯ ಬಳಕೆ ಶೇ.50ರಷ್ಟಿತ್ತು. 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಶೇ 2ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯಿತ್ತು. ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲೂ ವಿಫಲತೆ ಕಂಡು ಬಂದಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮೂಲಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ: ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದೂ ವಿಷಕಾರಕ ಆರ್ಸೆನಿಕ್ ಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆಘಾತಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿರುವ ಸಿಎಜಿ, ರಾಜ್ಯದ ಅಂತರ್ಜಲ ಮೂಲಗಳು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.
