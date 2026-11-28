ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ಸರತಿ ಸಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತರೂ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಪಡಿತರ; ಜನರ ಆಕ್ರೋಶ
ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಡಿತರಕ್ಕಾಗಿ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
Published : November 28, 2026 at 10:28 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಡಿತರಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ವೃದ್ದರು ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಸಾಲಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಲವು ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಪಡಿತರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನರು ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಬವಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 420 ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜನರಿಗೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ಕೈತಪ್ಪುವ ಆತಂಕ: ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಜನರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6ರವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಿಡಿ ಶಾಪಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಪಡಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ದಿನಗೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಕಾದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಆದರೂ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಪಡಿತರ ಸಿಗದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಪಡಿತರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇನ್ನು 5 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇವೆ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ತಿಂಗಳ ರೇಷನ್ ಕೈತಪ್ಪಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಳಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕವೂ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ.
ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಾಕಿ ಅಕ್ಕಿ ನೀಡಲಿ: ಸರ್ವರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದು ಒಂದಾದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗದಿರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಜನರು ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪಡಿತರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪದಂತಾಗಿದೆ. ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಸರಬರಾಜಗದಿರುವ ಕಾರಣ ಈ ತಿಂಗಳ ಪಡಿತರವೂ ಜನರ ಕೈತಪ್ಪಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 5 ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಬಾಕಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿ ಎನ್ನುವುದು ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ಹನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ದಂಟಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಾದ ಬಸವರಾಜು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇನ್ನೂ 150 ಕಾರ್ಡುಗಳಿಗೆ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಬೇಕಿದೆ. ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕಾದರೂ ಪಡಿತರ ವಿತರಿಸಲಾಗದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದು ಶೀಘ್ರ ಬಗೆ ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ಪಡಿತರ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ರೇಷನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ಬೇಡ, ಕೊಡುವ ಪಡಿತರವನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೀಡಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಆಹಾರ ಸಚಿರಿಗೆ ಮನವಿ: ''ಪಡಿತರ ವಿತರಣೆಗೆ ಉದ್ಬವಿಸಿರುವ ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಹಾಗೂ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸರಬರಾಜಾಗಬೇಕಿರುವ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಶೇ.50ರಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಆಹಾರ ಸಚಿರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರೂ ಸಹ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: