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ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ, 7 ವಾಹನಗಳು ಜಖಂ; ಬೈಕ್ ಸವಾರನಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

ಬೃಹತ್ ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 25, 2026 at 4:11 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೃಹತ್ ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಯೊಂದು ಸರಣಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಘಟನೆ ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಭೀಕರ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 7 ವಾಹನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ.

ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದ ದೊಡ್ಡ ಕಂಟೈನರ್ ಲಾರಿಯೊಂದು ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ರಭಸವಾಗಿ ಗುದ್ದಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಲಾರಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಿಂದ ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ (ETV Bharat)

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, ಒಂದು ಹಾಲಿನ ವಾಹನ, ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಟ್ರಾವೆಲರ್, ಕಾರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಏಳು ವಾಹನಗಳು ಜಖಂಗೊಂಡಿವೆ.

ಅಪಘಾತದಿಂದ ಓರ್ವ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರನ ಕೈಗೆ ತೀವ್ರ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಗಾಯಾಳುಗಳನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಸಂಚಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಪಘಾತದಿಂದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಕಾಲ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾದ ಪೊಲೀಸರು, ಜಖಂಗೊಂಡಿದ್ದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಿಂದ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ, ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

BENGALURU
LORRY COLLISION
ಸರಣಿ ಅಪಘಾತ
ವಾಹನಗಳು ಜಖಂ
BENGALURU SERIAL ACCIDENT

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