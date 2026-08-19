ETV Bharat / state

ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್‌ನಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ‘ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್’: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಬಳಸಲು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ‘ಐಸೊಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ’ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ‘ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್’ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿನೋದ್ ಪುದು ಅವರ ವರದಿ.

ISOLATION HOSPITAL IN WENLOCK
ಮಂಗಳೂರಿನ ವೆನ್ಲಾಕ್‌ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 19, 2026 at 1:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಎದುರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಡೀ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬೇಕಾಗಿ ಬಂದ ಪರಿಣಾಮ, ಸಾಮಾನ್ಯ ರೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಬಳಸಲು ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆವರಣದಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹಾಗೂ ಪರ್ಯಾಯ ‘ಐಸೊಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ’ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 24 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದ ನೂತನ ‘ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್’ (CCB) ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ 'ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್‌ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಿಷನ್' (PM-ABHIM) ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ (ಕೇಂದ್ರದ ಶೇ.60 ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಶೇ.40 ಅನುದಾನ) ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡದ ಕಾಮಗಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ (ETV Bharat)

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಗೆ 'ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆ' ಪರಿಕಲ್ಪನೆ: ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್, ನಿಫಾ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ, ಮುಖ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಈ ಇಡೀ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ‘ಐಸೊಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ’ಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಸಿಯು, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಸಮಗ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿದೆ.

isolation hospital in Wenlock
ಐಸೊಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಏನೆಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ?: (G+2 ಅಂತಸ್ತಿನ ಮಾದರಿ) ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಶವಾಗಾರದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ಈ ಕಟ್ಟಡವು ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮತ್ತು 2 ಅಂತಸ್ತುಗಳನ್ನು (G+2) ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

50 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೆಡ್‌ಗೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ ಸಂಪರ್ಕ.

ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಘಟಕ: 2 ಸುಸಜ್ಜಿತ ಮೇಜರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳು (OT).

ಹೆರಿಗೆ ವಿಭಾಗ: ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗಾಗಿ 2 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡೆಲಿವರಿ ರೂಂಗಳು.

ವಿಶೇಷ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು: ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯುನಿಟ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಐಸಿಯು (ICU), ಹೈ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಯುನಿಟ್ (HDU).

ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಯ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ರೇ, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್, ರಕ್ತ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ.

ತುರ್ತು ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಹಾಗೂ ಒಪಿಡಿ ಪುನರ್ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಳಕೆ: ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಘಟಕವನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅಪಘಾತ, ತೀವ್ರ ಸುಟ್ಟ ಗಾಯ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಜೀವ ರಕ್ಷಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ 'ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್' ಆಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ವೆನ್ಲಾಕ್‌ನ ಹಳೆಯ ಒಪಿಡಿ (OPD) ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕೆಡವಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯಲಿರುವುದರಿಂದ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಒಪಿಡಿ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮುಖ್ಯ ಔಷಧ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಈ ನೂತನ ಸಿಸಿಬಿ ಬ್ಲಾಕ್‌ನ ಬೇಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮಂಜೂರಾತಿ: ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಘಟಕದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದೆ. ಓರ್ವ ಫಿಜಿಶಿಯನ್, ಸರ್ಜನ್, ಅರಿವಳಿಕೆ ತಜ್ಞ , 12 ಮಂದಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ 9 ಮಂದಿ ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ.

ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸರ್ಜನ್ ಹಾಗೂ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಡಾ.ಶಿವಪ್ರಸಾದ್‌ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗ ಇಡೀ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನೇ ಕೋವಿಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇನ್‌ಫೆಕ್ಷನ್‌ಗಳು ಎದುರಾದರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಐಸೊಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದನ್ನು ಐಸೊಲೇಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಸಕಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ತುರ್ತು ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು, ಇನ್ನು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ" ಎಂದರು.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೆರೆಯ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತರ ಕೇರಳ ಭಾಗದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಡ ಜನರಿಗೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿದೆ. 24 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಘಟಕ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತುರ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಐಸಿಯು, ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಹಾಗೂ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಬಲ ಸಿಗಲಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

SEPARATE ISOLATION HOSPITAL
WENLOCK HOSPITAL
DAKSHINA KANNADA
ವೆನ್ಲಾಕ್ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು
ISOLATION HOSPITAL IN WENLOCK

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.