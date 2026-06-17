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ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ ಬಾಲಕ: ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಪುಟ್ಟ ಕಂದಮ್ಮಗಳು ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿವೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಬಾಲಕ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ.

TWO CHILDREN DEATH
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 17, 2026 at 5:57 PM IST

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ಚಿತ್ರದುರ್ಗ/ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಎದೆ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ವೈಷ್ಣವ್ (4) ಮೃತ ಬಾಲಕ. ಮೃತ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹಿರಿಯೂರು ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭಿನಂದನ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದ ಬಾಲಕ ವೈಷ್ಣವ್ ಎದೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತನ್ನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾನೆ. ದುರಂತ ಎಂದರೆ ಪೋಷಕರು ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ಮನೆಮದ್ದು ನೀಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿದ್ದರು.‌ ಆದರೆ, ಮನೆ ಮದ್ದು ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಬಾಲಕನ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಆತಂಕಕ್ಕೊಳಗಾದ ಪೋಷಕರು ತಕ್ಷಣ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸುವ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆಯೇ ವೈಷ್ಣವ್ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ.

ಮಗು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರಬಹುದೆಂದು ವೈದ್ಯರು ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರ ಮುಂದೆಯೇ ಪುತ್ರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿರುವುದು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಯ ಬಳಿಕ ಬಾಲಕನ ಸಾವಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಬರಲಿದೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಸಾವು: ಗ್ರೈಂಡರ್​ನಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ 4 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಕಲಿಗೌಡನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಆನಂದ್ ಮತ್ತು ಸುಶ್ಮಿತಾ(ಪುಟ್ಟಮ್ಮ) ಎಂಬ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿ ಅದ್ವಿತಾ‌‌ ಮೃತ ದುರ್ದೈವಿ. ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೃತ ಬಾಲಕಿ ಸಂಬಂಧಿ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬಲು ಗ್ರೈಂಡರ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ತಾಯಿ ಹೊರಬಂದಾಗ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅದ್ವಿತಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವೇಳೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆತಂದರಾದರೂ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೆ ಬಾಲಕಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಗುವಿನ ಸಾವು ಕಂಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು.

ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅವಘಡ ನಡೆದಿದೆ.

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TAGGED:

CHILDREN DEATH
CHILD DIES OF ELECTROCUTION
CHAMARAJANAGAR
CHITRADURGA
TWO CHILDREN DEATH

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