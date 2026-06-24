ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣ: 48 ಮಂದಿಯ ಬಂಧನ, ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ 3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ವಶಕ್ಕೆ
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಶಿವನಸಮುದ್ರದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ, ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : June 24, 2026 at 9:51 AM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಪೊಲೀಸರು ಭರ್ಜರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಜೂಜಾಟ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 48 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಶಿವನಸಮುದ್ರದ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಾಲಯ ಬಳಿಯ ಚಂದನ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದನ್, ಮಂಟ್ಯ, ಶಿವು, ಸುದೀಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 5 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ 4,700 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ 36 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಅಂದರ್ - ಬಾಹರ್ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದ 3.12 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರಣೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರಿನ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರ್ ಬಾಹರ್ ಜೂಜಾಟ ಆಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಾದೇವ, ರವಿಚಂದ್ರ ಸೇರಿದಂತೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 7 ಮಂದಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 61 ಸಾವಿರ ರೂಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಮೂರು ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದೆ, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿ- ಐವರಿಗೆ ಗಾಯ: ಚಾಲಕನ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಕಾರು ಪಲ್ಟಿಯಾಗಿ ಐವರು ಗಾಯಗೊಂಡ ಘಟನೆ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ - ಚಾಮರಾಜನಗರ ರಸ್ತೆಯ ಆದರ್ಶ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಮಹೇಂದ್ರ, ಅಭಿಷೇಕ್, ಸಿದ್ದರಾಜು, ಅನಿತಾ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಹಿಮವದ್ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಪಾರಾಗಿದ್ದು ಗುಂಡ್ಲುಪೇಟೆ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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