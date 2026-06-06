ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಯಾರಿಟಿ ಮೈಂಟೇನ್ ಆಗಿಲ್ಲ: ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಎಂದ ಸಿಎಂ
ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲೇ ಕೆ.ಎಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 6, 2026 at 1:47 PM IST
ದೇವನಹಳ್ಳಿ : ನಾನು 8 ಸಲ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರ ಖಾತೆಯನ್ನೇ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಖಾತೆಯೋ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಖಾತೆಯನ್ನೋ ಕೊಡುವಂತೆ ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಯಾರಿಟಿ ಮೈಂಟೇನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನೋಡಬೇಕು. ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂಬರುವ 2028ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಯಾರಿಟಿ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಸಮತೋಲನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. ನಾನು ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಹಾಗೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿರುವೆ ಎಂದರು.
ನನ್ನ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಜನಸೇವ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಖಾತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡುವೆ. ನನಗೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಖಾತೆ ಅಂತಹ ಖಾತೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆ ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಯಾರಿಟಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಗೊಂದಲ ಆಗಬಾರದು. ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೊದನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ: ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಆಯ್ತು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಆಯ್ತು. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅವರು ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಇಲಾಖೆ ಕೊಟ್ಟರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮುನಿಯಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮುನಿಯಪ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ರಾಜೀನಾಮೆ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ವಿನಂತಿಸುವೆ. ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಯು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿತ ನಾಯಕರು ತಕ್ಷಣ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವೆ. ಇದು ಮ್ಯಾಸೀವ್ ವೇಕ್ ಅಪ್ ಕಾಲ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ನೋಡಿದೆ. ನನಗೆ ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿದೆ. ಅವರು ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ರು. ಸಂಬಂಧಿಪಟ್ಟ ನಾಯಕರು ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
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