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ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಚೇರಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಬಿ.ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್.ಪೂಜಾರಿ ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.

senior-congress-leader-janardana-poojary-entered-district-congress-office-for-the-first-time
ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್.ಪೂಜಾರಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 24, 2026 at 6:10 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ ಕಚೇರಿ ತಲೆಎತ್ತಿ 9 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ (2017ರಲ್ಲಿ) ಒಮ್ಮೆಯೂ ಕಾಲಿಡದ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಬಿ.ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಗುರುವಾರ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಶಿಷ್ಯ, ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್.ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇಳೆ ಆಗಮಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನ ಭದ್ರಕೋಟೆಯಾಗಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ನೆಲೆಯೂರಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಸ್ವತಃ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಸರಣಿ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಪಕ್ಷದೊಳಗಿನ ಮುಸುಕಿನ ಗುದ್ದಾಟ, ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರ ಕೆಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಕಠೋರ ಮಾತುಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಅನುಯಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. 2013ರಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆಯಿಂದಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಯ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷ ಗಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವಿತ್ತಾದರೂ ಮತ್ತೆ ನಡೆದ ಎರಡು ಚುನಾವಣೆ, ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಹಾದಿಯಲ್ಲೇ ಸಾಗಿತ್ತು.

senior-congress-leader-janardana-poojary-entered-district-congress-office-for-the-first-time
ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್.ಪೂಜಾರಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ (ETV Bharat)

ಈ ಮಧ್ಯೆ ನೂತನ ಡಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದಾಗಲೂ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಆಗಮಿಸದೆ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಅವರು ಬಾರದೇ ಇರಲು ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಗುರುವಾರ ಅವರ ಪಟ್ಟಶಿಷ್ಯ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್.ಪೂಜಾರಿ ಪಕ್ಷದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸುವ ವೇಳೆ 88ರ ಇಳಿಹರೆಯದಲ್ಲೂ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುವ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ.

ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊ ಏನಂತಾರೆ?: ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಡಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಜೆ.ಆರ್.ಲೋಬೊ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ''ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೂತನ ಡಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಸಂತಸವೇ ಕಾರಣ. ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಸಕ್ರಿಯತೆಯಿಂದ ದೂರವುಳಿಯಲು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷದ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೂ ಆಗಮಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ವಯೋಸಹಜ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಇಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಆಪ್ತ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನ ಹಾಗೂ ಗೌರವದ ಮೇರೆಗೆ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ನಾಯಕನ ಈ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ'' ಎಂದರು.

senior-congress-leader-janardana-poojary-entered-district-congress-office-for-the-first-time
ಡಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್.ಪೂಜಾರಿ ಪದಗ್ರಹಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ (ETV Bharat)

ತಳಮಟ್ಟದ ಸಂಘಟನೆ - ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್.ಪೂಜಾರಿ: ''ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಗಾಗಿ ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದುಡಿಯುವ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗೂ ಸೂಕ್ತ ಗೌರವ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸಂಘಟಿಸಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಸಂಘಟಿಸಿ, ಗತವೈಭವವನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತೇನೆ'' ಎಂದು ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಆರ್.ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಗಮಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಭಂಡಾರಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಅಭಯಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಮೊದಲಾದವರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಚೇರಿ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಲ್ಲಿಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನೂತನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಮಿಟಿ ಕಚೇರಿಯು ಮೂರು ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಟ್ಟಡ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.

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DAKSHINA KANNADA CONGRESS OFFICE
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