ETV Bharat / state

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿದ ದೂರು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್: 31 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವಂಚನೆ!

64 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರನ್ನು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಮಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹31 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಂಚಿಸಿರುವ ಘಟನೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

DAKSHIAN KANNADA ONLINE FRAUD ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ವಂಚನೆ
ಮಂಗಳೂರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 8:38 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಮಂಗಳೂರು: "ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಹೊಸ ಸಿಮ್‌ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ಸಂದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಹೆದರಿಸಿ 64 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರನ್ನು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್' ಮಾಡಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹31 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವಂಚಿಸಿರುವ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನನ್ವಯ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಿಇಎನ್‌ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸೈಬರ್ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿಕೊಂಡ ವಂಚಕರು:

ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ: ಕಳೆದ ಜುಲೈ 15, 2026 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ತಾನು 'ಡಾಟಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ'ದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆರ್.ಕೆ. ಚೌಧರಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. "ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನ ಸಿಮ್‌ನಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಳುಹಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ದೂರುಗಳು ಬಂದಿವೆ" ಎಂದು ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದನು.

ಎನ್‌ಐಎ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ ನಾಟಕ: ಬಳಿಕ ಕರೆಯನ್ನು 'ಮುಂಬೈ ಸೈಬರ್ ಸೆಲ್ (NIA)' ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, "ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್.ಐ.ಆರ್ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ" ಎಂದು ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಸಂಜಯ್​ ಎಂಬಾತ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಹೆದರಿಸಿದರೆ, ಮರುದಿನ (ಜುಲೈ 16) ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಂಚಕ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದನು.

ಅರೆಸ್ಟ್​ ವಾರಂಟ್​ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಂತದ ದರೋಡೆ: ಜುಲೈ 17ರಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು, "ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವಾರಂಟ್ ಜಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಿ" ಎಂದು ಬೆದರಿಸಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಭಯಭೀತರಾದ ಸಂತ್ರಸ್ತರು ಆರೋಪಿಗಳು ನೀಡಿದ ಐಸಿಐಸಿಐ (ICICI) ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ RTGS ಮೂಲಕ ₹3,80,000/- ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದರು.

ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಅಡವಿಟ್ಟು ₹27.20 ಲಕ್ಷ ಜಮಾ!: ಜುಲೈ 18ರಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಿಗಳು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟು ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನೂ ವರ್ಗಾಯಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು. ವಂಚಕರ ಮಾತು ನಂಬಿದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಜುಲೈ 20 ರಂದು ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟು ಪಡೆದ ₹29 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ₹27,20,000/- ಹಣವನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳ ಮತ್ತೊಂದು ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹31,00,000/- ಹಣವನ್ನು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ದೋಚಿದ ಬಳಿಕ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೆ ತಾವು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವುದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬಳಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆನ್‌ಲೈನ್​ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್​​ ವಂಚನೆ: 19.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಂಗಳೂರು ವ್ಯಕ್ತಿ

TAGGED:

DAKSHIAN KANNADA
ONLINE FRAUD
ಡಿಜಿಟಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್
ವಂಚನೆ
DIGITAL ARREST

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.