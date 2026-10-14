'ಕಿಸಾನ್ ಪರಿವಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಆಮಿಷ: ಮಂಗಳೂರಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ₹12 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ
ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಕಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ನಂಬಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 14, 2026 at 12:03 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸಿಕ ಬಡ್ಡಿಯ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ 62 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಬ್ಬರಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಕೈಕೊಟ್ಟು ವಂಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಮಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ದೂರುದಾರ 62 ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು 2023ರಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರಿಗೆ 'ಕಿಸಾನ್ ಪರಿವಾರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೆಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭಾಂಶ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಕೆ: ಆರೋಪಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ನಂಬಿದ ದೂರುದಾರರು, ದಿನಾಂಕ 05-06-2023ರಿಂದ 22-03-2026ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 12,00,000 ರೂ . ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಆರೋಪಿಗಳು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, 30-09-2025 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ರೂ 4,68,000 ಹಣವನ್ನು ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಳಿಕ ಕೈಕೊಟ್ಟು ವಂಚನೆ: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರ ನಂತರ ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ಲಾಭಾಂಶ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಹಣ ಬಾರದಿರುವುದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ದೂರುದಾರರು ಸಂಸ್ಥೆಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, "ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವಿದೆ, ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಬಡ್ಡಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಸಬೂಬು ಹೇಳಿ ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನವರೆಗೂ ಯಾವುದೇ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಬಾರದೆ ಹೋದಾಗ ತಾವು ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ದೂರುದಾರರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ವಂಚನೆ ಎಸಗಿರುವ ಅಪರಿಚಿತ ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಮಂಗಳೂರು ಸಿಇಎನ್ ಅಪರಾಧ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ದಿನಪ್ರತಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭದ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ 37 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ರೂ 2,38,750 ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿರುವ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ನಗರದ ಸಿಇಎನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ: ದಿನಾಂಕ 26-08-2026ರಂದು ದೂರುದಾರರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 'CORSEL M37' ಎಂಬ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತಾನು 'CORSEL M37' ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಎಂದು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಂಡು, ತಾನು ಸೂಚಿಸುವ ಚಾನೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ದೂರುದಾರರು ಟಾಸ್ಕ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಖಾತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಲೈಕ್ಗೆ 150 ರೂ.ಗಳಂತೆ ಒಟ್ಟು 4,000 ರೂ. ಲಾಭಾಂಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಿ ಹಣ ಲೂಟಿ: ಆರಂಭಿಕ ಲಾಭದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದ ದೂರುದಾರರಿಗೆ, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಪಿಗಳು ನಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡ ದೂರುದಾರರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ 28-08-2026ರಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2,000 ರೂ. ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ 3,000 ರೂ. ಲಾಭ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಮರಳಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ದೂರುದಾರರು, ತಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ NEFT ಮೂಲಕ ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ 1,26,550 ರೂ. ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಬರೋಡಾ ಖಾತೆಯಿಂದ NEFT ಮೂಲಕ 1,05,200 ರೂ. ಮತ್ತು UPI ಮೂಲಕ 7,000 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 28-08-2026ರಿಂದ 03-10-2026ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳು ನೀಡಿದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ 2,38,750 ರೂ. ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತ ಹೂಡಿಕೆಯಾದ ಬಳಿಕ, ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶುಲ್ಕಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ವಂಚಕರು ಪೀಡಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೂರುದಾರರಲ್ಲಿ ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಹಣ ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಸಂದೇಶಗಳಿಗೂ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತಾನು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಅರಿತ ದೂರುದಾರರು ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
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