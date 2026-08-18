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ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯಿದೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗೆಹರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಳಸಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಎಲ್.ಪಿ. ಶಿಲ್ಪಾ ಎಂಬುವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

High Court
ಹೈಕೋರ್ಟ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 7:06 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ(ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯ)ದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗದು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಸೊಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು( ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ) ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕಮಲಾನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಎಲ್.ಪಿ. ಶಿಲ್ಪಾ ಎಂಬುವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್​​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯಿದೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕುವುದು ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಬಾರದು. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ತೆರವು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಉಭಯ ಪಕ್ಷಗಾರರ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೇ, ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮೃತ ಪತಿಗೆ ಪಾಲು ಇದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧದ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ತೀರ್ಪು ಬರುವ ಮುನ್ನ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಏಕಾಏಕಿ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಮನೆ ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಆಸ್ತಿಯು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಎಂಬ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯಿದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 4 ಮತ್ತು 5ರ ಅಡಿ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡುವುದು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡದಂತೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ತರುವಂತಹ ಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪೀಠ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶಿಲ್ಪಾ ಮತ್ತು ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಅವರ ಮಗ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ವಿವಾಹವು 2013ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಮಹದೇವಮ್ಮ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮಹೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರ, ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಹೇಶ್​ ಕುಮಾರ್​ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ 2018ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿಯೊಂದನ್ನು ದಾನ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ನೋಂದಾಯಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2020ರಲ್ಲಿ ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ನಿಧನರಾದರು.

ಈ ನಡುವೆ 2021ರ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಅವರು ಶರತ್ ಕುಮಾರ್ ಪರವಾಗಿದ್ದ ದಾನಪತ್ರವನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಾರ್​ ಡೀಡ್​ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಶಿಲ್ಪಾ ಅವರು, ಸಿವಿಲ್​ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ, ವಿಚಾರಣಾ ಹಂತದಲ್ಲಿತ್ತು.

ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಮಹಾದೇವಮ್ಮ ಅವರು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ(ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣ) ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸೊಸೆಯನ್ನು ಮನೆ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ಆದೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸೊಸೆ ಶಿಲ್ಪಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

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