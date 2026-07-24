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ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೈಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಸೂಚನೆ

ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೈಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕಾಯಿದೆ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

BENGALURU HIGH COURT RIGHTS OF SENIOR CITIZEN ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯಿದೆ SENIOR CITIZEN CARE
ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 24, 2026 at 1:39 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ (ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ) ಕಾಯಿದೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕಾಯಿದೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಬಲಕಾಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವೃದ್ಧ ವಿಧವೆಯೊಬ್ಬರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸೂರಜ್ ಗೋವಿಂದರಾಜ್ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವರ್ಗಗಳಾಗಿವೆ. ತಮ್ಮ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ದುರ್ಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು ಸಂವಿಧಾನಿಕವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. 2007ರ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಶೋಷಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಹಾಸಿಗೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇರುವ ಬಾಲ ನ್ಯಾಯ ಕಾಯ್ದೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದು ಜಾರಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಸಂಭಾವ್ಯ ಅಂಶಗಳು: 24 ಗಂಟೆಗಳ ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ಸಹಾಯವಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ತ್ವರಿತ ತಂಡಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ ತಾಣಗಳು, ನೆರವಿನ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಸಮಗ್ರ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ನೆರವು, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಮಾಲೋಚನೆ, ಕಾನೂನು ನೆರವು, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಕೇಸ್ ವರ್ಕರ್​ಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕೇಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು, ನಿಂದನೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಯಾರನ್ನು ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು: ಆಶ್ರಯವಿಲ್ಲದೇ ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಯಾವುದೇ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಹಿರಿಯರು. ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು. ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಸೂಕ್ತ ಆರೈಕೆದಾರರಿಲ್ಲದವರು. ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಒಕ್ಕಲು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧಗಳ ಬೆದರಿಕೆಗೆ ಒಳಗಾದವರು.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸೂಚನೆ: ಅರ್ಜಿದಾರ ವೃದ್ಧೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಮೈಸೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ದಾಖಲಿಸಿ ಗೇರಿಯಾಟ್ರಿಕ್ (ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ) ಆರೈಕೆ, ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಔಷಧಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣ: ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಗ ಮತ್ತು ಮಗಳು ತಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ವೃದ್ಧೆಯನ್ನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.

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BENGALURU
HIGH COURT
RIGHTS OF SENIOR CITIZEN
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾಯಿದೆ
SENIOR CITIZEN CARE

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