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KSBC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಆರ್.ರಾಜಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ

ಕೆಎಸ್​​ಬಿಸಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 15ರ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು 23 ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

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KSBC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಆರ್.ರಾಜಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಆಯ್ಕೆ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 8:27 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ (KSBC) ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಆರ್.ರಾಜಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ (ಬಿಸಿಐ) ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಸಿ.ಎಂ.ಧನಂಜಯ ಅವರು ಚುನಾಯಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

KSBC ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹುದ್ದೆಗೆ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಣ್ಣ 15 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎನ್.ದೇವರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಆರು ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಗರಿಷ್ಠ 17 ಮತ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಮೀಪ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಶೈಲಜಾ ಅವರನ್ನು ಆರು ಮತಗಳಿಂದ ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ವಕೀಲರ ಪರಿಷತ್ (ಬಿಸಿಐ) ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಿ.ಎಂ.ಧನಂಜಯ 15 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 23 ಚುನಾಯಿತ ಸದಸ್ಯರು, ಹೈಕೋರ್ಟ್​​​​​ನಿಂದ ನೇಮಕವಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳಾ ಸಹ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಪದನಿಮಿತ್ತ ಸದಸ್ಯ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಶಶಿಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 26 ಸದಸ್ಯರು ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.

ಕೆಎಸ್ಬಿಸಿಗೆ 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 15ರ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 11ರಂದು 23 ಸದಸ್ಯರ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಏಳು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 149 ಮಂದಿ ವಕೀಲರು ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು.

TAGGED:

SHIVAMURTHY ELECTED VICE CHAIRMAN
ಕೆಎಸ್​​ಬಿಸಿ ಚುನಾವಣೆ
KSBC ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ
BENGALURU
RAJANNA ELECTED AS KSBC CHAIRMAN

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