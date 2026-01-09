ETV Bharat / state

ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ, ಮಟ್ಕಾ, ಇಸ್ಪೀಟ್, ಗುಟ್ಕಾ ಮಾರಿದರೆ ₹25 ಸಾವಿರ ದಂಡ

ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟೋಜಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ದುಶ್ಚಟ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.

rs-25000-fine-for-selling-liquor-matka-ispeet-gutka-in-koppal
ಸಾಮೂಹಿಕ ದುಶ್ಚಟ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸಭೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 9, 2026 at 3:23 PM IST

2 Min Read
ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ): ಸಾರಾಯಿಮುಕ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳ ಕನಸು ಕಂಡ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಕನಸು ಇದುವರೆಗೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಅನುಕರಣೆ, ಆಧುನೀಕರಣದ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಮದ್ಯಪಾನ ಎಂಬುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪ ಪಡೆದು ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರಟಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂಟೋಜಿ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯೊಂದರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಈ ದುಶ್ಚಟಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಟ್ಕಾ, ಇಸ್ಪೀಟ್, ಜೂಜಾಟದಿಂದ ಸಂಸಾರಗಳು ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗುತ್ತವೆ. ಮದ್ಯಪಾನ, ಗುಟ್ಕಾದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇವರು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮದ್ಯ, ಮಟ್ಕಾ, ಗುಟ್ಕಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ನಾಗರಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮದ್ಯಪಾನ, ಮಟ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟಗಳಿಂದ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಸಾಲಬಾಧೆ ಹಾಗೂ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ, ಮಟ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟ ನಡೆಸುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಏಕಮತದಿಂದ ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ಯಾವುದೇ ದುಶ್ಚಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ 25,000 ರೂ.ಗಳ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Rs 25,000 fine for selling liquor, matka, ispeet, gutka in koppal
ಕುಂಟೋಜಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಾಮೂಹಿಕ ದುಶ್ಚಟ ನಿರ್ಮೂಲನೆಯ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. (ETV Bharat)

ಅಲ್ಲದೇ, ಯುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಸ್ಪೀಟ್, ಜೂಜಾಟ ಆಡಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದವರಿಗೂ ತಲಾ 25 ಸಾವಿರ ರೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರು ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮದ್ಯಪಾನ, ಮಟ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಜೂಜಾಟದಂತಹ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಬದುಕು ಬೀದಿಪಾಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ಎಲ್ಲ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ವಿಧಿಸುವ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೇ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೂರನ್ನು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಗ್ರಾಮವನ್ನಾಗಿಸುವ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತರ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ ಇದು ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮದ್ಯ, ಮಟ್ಕಾ, ಇಸ್ಪೀಟ್ ದಂಧೆಕೋರರ ಲಾಬಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.

ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ: ಮದ್ಯ, ಶೇಂದಿ, ಗಾಂಜಾದಂತಹ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ನೀವು ವ್ಯಸನಿಗಳಾದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಹಿಡಿತವನ್ನೇ ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯಸನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಈ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಗೌರವ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮದ್ಯ ಅಥವಾ ಮಾದಕವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಜಗಳವಾಡಿದರೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ಅದಿಲಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಂದ್ರವೆಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಗ್ರಾಮದ ತುಮ್ಮಗುಡದ ಜನರು, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಊರಲ್ಲಿ ಕುಡಿದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡಿಯುತ್ತೆ!

