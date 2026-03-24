ETV Bharat / state

ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾರಾಟ! ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು

ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮಾರಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್​ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸ್​ ತಂಡ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 24, 2026 at 9:38 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಳಗಾವಿ: ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ, ಆ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಹಣದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂರು ಕಡೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಜಾಲವನ್ನು ಸಿಸಿಪಿಎಸ್ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು, ಅಶಿಕ್ಷಿತರು, ಮುಗ್ದರು ಸೇರಿ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ 2-3 ಸಾವಿರ ರೂ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಖಾತೆಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಆ ಮೋಸದ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿರುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ವಂಚಕರು ಸ್ಥಳೀಯರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವವರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ವಿವರ ಪಡೆದು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗದ ಮೂರು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿಸಿಪಿಎಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.

ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕ,‌ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶುಭಂ ಕಲಗೊಂಡ ಲಕ್ಕನ್ನವರ, ಅಮಿತ ಶೇಖರ ಶಿಂಧೆ, ರಾಹುಲ ಶಿವಾಜಿ ಹಂಚನಾಳೆ, ಅಕ್ಷಯ ಅನಿಲ ಪಸರೆ, ಗಜಾನನ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಧರ್ಮೋಡೆ ಎಂಬ ಐವರು ಜನರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 5 ಖಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 14 ಪ್ರಕರಣಗಳು (ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಪಿ) ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿತರ 5 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 46 ಲಕ್ಷ 12,551 ರೂ. ವಂಚನೆ ಹಣ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ, ಬಿಟ್ ಕಾಯಿನ್​ಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ವಂಚಕರು ವಿತ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕೆರೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಿದ್ದು ಬಾಳಪ್ಪ ಡಾಂಗ, ಕುಲದೀಪ ಭಗವಂತ ಬ್ಯಾಳೆ ಎಂಬವರು ತಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರುವವರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಸ್ ಬುಕ್, ಎಟಿಎಮ್ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಡೆದು, 15 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಖಾತೆಗಳಿಂದ 42 ಲಕ್ಷ 13,076 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಡೆ 68 ಪ್ರಕರಣಗಳು (ಎನ್‌ಆರ್‌ಪಿ) ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈ ಇಬ್ಬರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಾಗ, ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಜನರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕಿನ ಸುರೇಬಾನ ಮನಿಹಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಅಷ್ಪಾಕ್ ಹುಸೇನ್​ಸಾಬ್ ಸುರಕೋಡ ಎಂಬವನು 4 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದು, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಕರಣಗಳು (ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ಪಿ) ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಖಾತೆಗಳಿಂದ 14 ಲಕ್ಷ 31,301 ರೂ. ವಹಿವಾಟು ಆಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ, ಡಿಜಿಪಿ ಸಿಐಡಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟು 1400 ಮ್ಯೂಲ್ ಅಕೌಂಟ್‌ಗಳು ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ತನಿಖೆಗಿಳಿದಾಗ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳ ಮಾರಾಟ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.‌ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವರ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಂಚಕರು 2-5-10 ಸಾವಿರ ರೂ. ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳು ಯಾರದ್ದು? ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಖರೀದಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆರೋಪಿಗಳು ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿನ ಹಣ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗುವ ಖಾತೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ‌. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟು ತನಿಖೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪೈಕಿ 200ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 29 ನ್ಯಾರೋ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೂ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಖಾತೆಗಳ ಫಾಲೋವಪ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಳಗಿನಿಂದ ತನಿಖೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೇಲಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡುವವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿ, ಅವರ ನೆರವಿನಿಂದ ವಂಚಕರು, ಅಮಾಯಕರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ‌ ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಮರುಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಟಿಎಂ, ಸಿಮ್‌ ಕಾರ್ಡ್ ಸೇರಿ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋರ್ಟ್, ಕಚೇರಿ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿ, ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಲೋನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ರಾಮರಾಜನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು‌.

TAGGED:

BELAGAVI
CYBER FRAUDSTERS
CYBER CRIME
ಸೈಬರ್​ ವಂಚನೆ
SELLING BANK ACCOUNTS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.