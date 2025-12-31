ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇಯರ್ 'ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಥ್ ಸಫಾಯಿ ಮಿತ್ರ' ಅಭಿಯಾನ: ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 'ಸ್ವಚ್ಛ ನಮಸ್ಕಾರ' ಮಂತ್ರ
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ ಮತ್ತು ಉಪ ಮೇಯರ್ ವಾಣಿ ಜೋಶಿ "ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಥ್ ಸಫಾಯಿ ಮಿತ್ರ" ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 31, 2025 at 4:29 PM IST
ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ: ಮೇಯರ್ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಗೌನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು, ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿರುತ್ತಿರಿ. ಆದರೆ, ಈ ಮೇಯರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ ನಗರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಆಲಿಸಿ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ವಿನೂತನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಉಪಮೇಯರ್ ಕೂಡ ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಗರದ ಬೀಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಯರ್ ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ ಮತ್ತು ಉಪ ಮೇಯರ್ ವಾಣಿ ಜೋಶಿ ಸೆಲ್ಫಿ, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಕೇಳಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಕಸ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯ ಮೊಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು, "ಸೆಲ್ಫಿ ವಿಥ್ ಸಫಾಯಿ ಮಿತ್ರ" ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನಾಗಿ ನೋಡದೆ ಅವರೊಬ್ಬ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಎನ್ನುವ ಆಪ್ತಭಾವ ಮೂಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಫಾಯಿ ಮಿತ್ರ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೇವಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನದೇ 'ಸ್ವಚ್ಛ ನಮಸ್ಕಾರ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮೇಯರ್ ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾನೇ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಕೂಡ ಯಾರೇ ಭೇಟಿ ಆದರೂ ಸ್ವಚ್ಛ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಇನ್ನು, ಕೊರೆಯವ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋಸ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ತಲೆ, ಕಿವಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮೇಯರ್ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ: ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮೇಯರ್ ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ್ ಅವರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದಾಗ, ಸ್ವಚ್ಛ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾನೇ ತಮ್ಮ ಮಾತು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಾವು ಇಂದೋರ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಸೂರತ್ ಮಹಾನಗರಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಾ ಯೋಚಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5.30ಕ್ಕೆ ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. 5.45ಕ್ಕೆ ಬೀಟ್ ಕಚೇರಿ ತಲುಪುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಹಾಜರಿ ಪುಸ್ತಕ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಕರ್ತವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ..? ಹಾಜರಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಇದೆಯೋ, ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
ಆರು ಪ್ರಕಾರದ ಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ: ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ಸಂವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಂದೋರ್ ನಂಥ ದೇಶದ ನಂ.1 ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸದ್ಯ ಇಂಧೋರ್ ಮಹಾನಗರ ಜನತೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಾವೇ ಆರು ಪ್ರಕಾರದ ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಳಿಸಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೊಡಿ ಅಂದರೂ ಜನರು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಗ್ಲಾಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಹೀಗೆ ಆರು ಪ್ರಕಾರದ ಕಸವನ್ನು ಬೆಳಗಾವಿ ಜನರು ಕೂಡ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ "ನನ್ನ ಕಸ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ" ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಂ.1 ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಳಗಾವಿ ನಮ್ಮ ಗುರಿ: "ಯಾವ ಬೀಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ ಮೊದಲೇ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಢೀರ್ ಅಂತಾ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ಇದರಿಂದ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅಂತಾ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸುವುದರಿಂದ ಸಫಾಯಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವ ಮೇಯರ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಶ್ಲಾಘನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬೀಟ್ ಕಚೇರಿ ಭೇಟಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಅವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರವನ್ನು ನಂ.1 ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ" ಎಂದು ಮೇಯರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೇ: ಉಪ ಮೇಯರ್ ವಾಣಿ ಜೋಶಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಕಸಗುಡಿಸಿ, ನಾವೆಲ್ಲಾ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಓಡಾಡುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೇ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮೇಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರಿಗೆ "ಸಫಾಯಿ ಮಿತ್ರ" ಅಂತಾ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಯರ್, ಉಪ ಮೇಯರ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತಾ ಖುಷಿ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಬರುವುದರಿಂದ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಮಹಿಳಾ ಸಫಾಯಿ ಮಿತ್ರರು ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲಾಗುವುದು" ಎಂದರು.
ಯಥಾ ರಾಜ, ತಥಾ ಪ್ರಜೆ: ನಗರಸೇವಕ ಶಂಕರ ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿ, "ಯಥಾ ರಾಜ, ತಥಾ ಪ್ರಜೆ ಎನ್ನುವ ಮಾತಿನಂತೆ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಫೀಲ್ಡಿಗಿಳಿದು ಸ್ವಚ್ಛ, ಸುಂದರ ಬೆಳಗಾವಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಧೋರ್ ಮಾದರಿ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾರ್ಡ್, ಸಫಾಯಿ ಮಿತ್ರರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಉಪಮೇಯರ್ ವಾಣಿ ಜೋಶಿ ಅವರು ಓರ್ವ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರುತ್ತಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮೇಯರ್ ಭೇಟಿ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಿತು: "ಎಂದಿನಂತೆ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೀಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಂದೆವು. ನಾವು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಸುಖ, ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳು ಏನೇನು ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಏನೆಲ್ಲಾ ಅನುಕೂಲಗಳು ಆಗಬೇಕಿದೆ ಅಂತಾ ಕೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇರೀತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳದೇ ಸ್ವಚ್ಛ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಇದು ನಮಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ" ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ಆಕಾಶ ಕಾಂಬಳೆ.
ರಜೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಬಳಸಲ್ಲ: ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಬೀಟ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮೇಯರ್ ಮಂಗೇಶ ಪವಾರ್, ಶನಿವಾರ, ಭಾನುವಾರ ಸೇರಿ ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಾಹನ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಬರುವಾಗ, ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆ ವಾಹನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಹುತೇಕರು ಸರ್ಕಾರದ ವಾಹನವನ್ನು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ಮೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ.
ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು: ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೈ ಜೋಡಿಸಬೇಕಿದೆ. "ನನ್ನ ಕಸ ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ" ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಸಿ, ಒಣ ಕಸ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕಸದ ವಾಹನ ಬಂದಾಗ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಬಿಸಾಕಿ ನಗರದ ಅಂದ ಹಾಳು ಮಾಡಬಾರದು. ಸ್ವಚ್ಛ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಾಕಾರಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಮೇಯರ್, ಉಪಮೇಯರ್, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು. ನಾಗರಿಕರ ಸಹಕಾರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಕಾರ ಆಗಲಿ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ.
