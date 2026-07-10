ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡದು: ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ
ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಗೌರವ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಪಟ್ಟಣ ಹೇಳಿದರು.
Published : July 10, 2026 at 2:20 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ನಾನು ಪದೇ ಪದೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ಹಿಂದೆ ಬೀಳಲ್ಲ. ನಮಗೂ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನವಿದೆ. ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ದೊಡ್ಡದು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ ಬೇಸರ ಹೊರ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿಯ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ?, ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠಾವಂತರು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ಮಂಡಲ ರಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 3 ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ 4 ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ನಾನು ಅಶೋಕ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೇ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಚಟಾಕಿ ಹಾರಿಸಿದರು.
ನನ್ನನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡುವ ಆಸೆಯಿದೆ ಅಂತಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಆಗ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯೋಗ್ಯತೆ ಇರುವ ಚೀಫ್ ವಿಪ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಂಬಂಧ ಹಳಸಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ನೀವೇ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಜಗಳ ಹಚ್ಚಿಸುತ್ತೀರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರವರ ಸಂಬಂಧ ನನಗೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ, ತಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೋ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಊಹಾಪೋಹಗಳು. ನಾನು ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಬಾರಿ 12 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ 25 ಸಾವಿರ ಲೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸಾಯುವವರೆಗೂ ನಾವೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಿಯೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಕೊನೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತಾ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವೀಕ್ ಅಂತೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ, ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದರು.
ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವವರೆಗೂ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೈ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಅನಿಕೇತ್ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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