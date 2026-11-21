ಬಸವಣ್ಣನವರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಸಂಶೋಧಕರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ: ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ
ಬಸವ ಮಂಟಪ ಪುಸ್ತಕದ ಲೇಖಕ ರವಿ ಹಂಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
Published : November 21, 2026 at 5:30 PM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಬಸವಣ್ಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ ಇತಂಹವರ ವಿರುದ್ದ ತುಚ್ಛವಾಗಿ, ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಸಂಶೋಧಕರು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಶ್ರೀ ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಸವಣ್ಣ ವಿರುದ್ಧ ರವಿ ಹಂಜ್ ಎನ್ನುವ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ ಸಂಶೋಧಕರು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಲಿಂಗಾಯತರು, ಬಸವಣ್ಣ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ 'ಬಸವ ಮಂಟಪ' ಎನ್ನುವ 564 ಪುಟಗಳ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಸಹ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪ್ರಕಾಶನದಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಸವಣ್ಣನವರ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ವಚನಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿ ಅವುಗಳ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಚ್ಯುತಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಬಸವಣ್ಣ ಪೌರಾಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಬಿಜ್ಜಳನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಭಂಡಾರದ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕಳಬೇಡ ಎನ್ನುವ ಅವರು ಲೂಟಿಕೋರರು, ಕೊಲೆಗಡುಕರು, ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಎಂದೆಲ್ಲ ಬರೆದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಬಸವ ಪರಂಪರೆಗೆ, ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ, ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ, ಬಸವತತ್ವ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಠದ ವಿಚಾರಕ್ಕೂ ಹುಳಿ ಹಿಂಡುವ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹರಿಹಾಯ್ದರು.
ಬಸವಣ್ಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಇತರೆ ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲೂ ದ್ವಂದ್ವ ಇದೆ. ಅವರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲ ಎಂದೆಲ್ಲ ಆಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕೃತಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಷಕಾರುವ ಅಂಶಗಳೇ ತುಂಬಿವೆ. ಇಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ನಿಷೇಧಿಸಬೇಕು. ರವಿ ಹಂಜ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಹಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅವರ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ವಿಶ್ವಗುರು, ಭಕ್ತಿ ಭಂಡಾರಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಾಯಕ, ಸಮಾನತೆಯ ಹರಿಕಾರ, ಕಾಯಕ-ದಾಸೋಹ-ಲಿಂಗನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬೆಳಕನ್ನು ಆರಿಸುವ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡುವ ಇಂಥವರಿಗೆ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳುವೆ ಎನ್ನುವ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲೇ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಅವರ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸಿನ ವಿಕಾರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಿಂಗಾಯತ ಎಂಬುದನ್ನು ಲಿಂಗಾಹತ ಎಂದು ಮಾಡಿರುವುದು. ಇನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರಿಗೂ ಅವರ ವಚನಗಳಿಗೂ ಹೋಲಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದಂದ್ವ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಎಂದು ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಬಗ್ಗೆ ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿರುವುದನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಖಂಡಿಸಿದರು.
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