ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಲಾಟರಿ: ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಬಿಡನಾಳದ ಹೈಟೆಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್...!
ಬಿಡನಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ 1ನೇತರಗತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ, ಚೀಟಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಡ್ಡದ್ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 10, 2026 at 9:57 AM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ನಗರದ ಬಿಡನಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ಪಾಲಕರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಚೀಟಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿಯ ಯುಕೆಜಿಯಲ್ಲಿ 76 ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯದ ಕಾರಣ, ಚೀಟಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಪೂರ್ವ 1913ರಲ್ಲಿ, 113 ವರ್ಷಗಳ, ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಂಡ ಶಾಲೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, 2018/19ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಕೆಜಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವರ್ಷ 1,075 ಮಕ್ಕಳು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆಜಿ ಮಕ್ಕಳು 210 ಇದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್: ಬಡ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್, ಆಧುನಿಕ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಹೊಂದಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕ ಪ್ರಸಾದ ಅಬ್ಬಯ್ಯನವರು ಶಾಲೆಗೆ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಮಿತಿ, ಊರಿನ ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಶಾಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಬಡ್ಡಿ, ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2026-27ನೇ ಸಾಲಿಗೆ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಯುಕೆಜಿಯ 76 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚೀಟಿ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಅಡಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಾತಿವಾರು ಮೀಸಲಾತಿಯಂತೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿರುವದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಭಾರ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಂಜುನಾಥ ರನ್ನವರ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ರೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ 30 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಲಾಟರಿ ಮೂಲಕ ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ವಾರ್ಡ್ನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರ ಮೋಹನ ಅಸುಂಡಿ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಸುಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯೂ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಏಳನೆ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 836 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕ, ಶೌಚಾಲಯ, ಸುಭದ್ರವಾದ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಗ್ರಂಥಾಲಯ, ಸೇರಿದಂತೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಇರುವುದರಿಂದ ಪಾಲಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಲು 70 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದನ್ವಯ ರೋಸ್ಟರ್ ನಿಯಮದನ್ವಯ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗ, ಜಾತಿ, ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು ಆದಾಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ 30 ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಶಾಲಾ ಸುಧಾರಣಾ ಸಮಿತಿ ( ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಮಾಲಸಾಬ ನದಾಫ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕರ ಪೈಪೋಟಿ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಒಂದನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ರೋಸ್ಟರ್ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ಚೀಟಿ ಮೂಲಕ ಪೋಷಕರ ಸಮುಖದಲ್ಲಿ 30 ಮಕ್ಕಳ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾಗದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಬೆಳೆಸುವದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ: ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಸವಂತ ಕೆರಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜನಪ್ರತಿನಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮೂಲಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಡುಬಡವರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಖಾಸಗಿ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಇಲ್ಲೂ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 27 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಐವರು ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಎಲ್ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಯುಕೆಜಿಗೆ ನಾಲ್ವರು ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುಮಾರು 1,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉತ್ತರ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳ ದಾಖಲಾತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ; ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪುಷ್ಪಲತಾ ಪೂಜಾರ, "ಈ ಶಾಲೆಯು ಶತಮಾನ ಕಂಡ ಶಾಲೆಯಾಗಿದೆ. 1913 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಶಾಲೆ 113 ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಜರ್ಮನ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದುಬೈ, ಅಬುದಾಭಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕ ಲಿಂಗರಾಜ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲ್ ಪೆಂಟರ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕಾ ಅಸಕ್ತಿ ವೃದ್ದಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಆರ್ಕೆ ಡೆವಲಪರ್ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದೇಣಿಗೆಯಿಂದ ಕಂಪೌಂಡ್ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಐತಿಹಾಸಿಕ , ಸಾಮಾಜಿಕ, ಆರ್ಥಿಕ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕ್ರತಿ, ಜಾನಪದ, ಆಟ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾಲ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಲಿನಿ ಕಾದ್ರೋಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದುವ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ . ಇದು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಕೃತಿಕಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡ್ನಿಂದ ಪಾಠ ಮಾಡುವುದು ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಮರ್ಥ ನಾಯ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕಾ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಗೆ ಓದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ವಾಲ್ ಪೆಂಟ್, ವಿಜ್ಞಾನ ಉಪಕರಣಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರುವದರಿಂದ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
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