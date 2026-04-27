ಕರಾವಳಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ದಿಗ್ವಿಜಯ: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ನಿರಂತರ ಸಾಧನೆಯ ಗುಟ್ಟೇನು?
ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ವಿನೋದ್ ಪುದು; ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸಾಧನೆ ಹಿಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪರಿಶ್ರಮd ಕುರಿತ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 27, 2026 at 4:36 PM IST
ಮಂಗಳೂರು (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಕರ್ನಾಟಕದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಭೂಪಟದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿಯ ಅವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಎಂದಿಗೂ ಮಿನುಗುವ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಹಾಗೂ ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟವಾದಾಗ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಕಣ್ಣು ಈ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಮೇಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕಾಕತಾಳೀಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಈ ವರ್ಷವೂ ತನ್ನ ಪಾರಮ್ಯವನ್ನು ಮೆರೆದಿರುವ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಶ್ರಮದ ಕಥೆಯಿದೆ.
ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಕನ್ನಡಿ: ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಹಾದಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಫಲಿತಾಂಶದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳ (2020-2024) ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಸ್ಥಿರತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ.
2020: ಕೋವಿಡ್ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಡುವೆಯೂ ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 90ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದವು.
2021: ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದರೂ, ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು.
2022: ಪಿಯುಸಿ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಶೇ. 88.02 ಗಳಿಸಿದರೆ, ಉಡುಪಿ ಶೇ. 86.38 ರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಗ್ರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡವು.
2023: ಈ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 95.33 ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಉಡುಪಿ ಶೇ. 95.24 ರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿತ್ತು.
2024: ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯು ದ್ವಿತೀಯ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 97.37 ರಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶದೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿತ್ತು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಶೇ. 96.80 ರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಶೇ. 90ರ ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದವು.
ಯಶಸ್ಸಿನ ಸಪ್ತಪದಿಗಳು: ಕರಾವಳಿ ಮಾದರಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ವ್ರತದಂತೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:
1. ಸಮಗ್ರ ತಯಾರಿ ಮತ್ತು 'ಮಿಷನ್ 100': ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳು ಆರಂಭವಾದ ದಿನದಿಂದಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗುರಿ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಂತರದ ಅವಧಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಯೂ 'ಶೇಕಡಾ ನೂರು ಫಲಿತಾಂಶ' ಪಡೆಯಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ತರಗತಿಗಳು, ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳ ನಿರಂತರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿಗಾ ವಹಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷತೆ.
2. ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸದ್ಬಳಕೆ: ಇಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳೂ ಸಹ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ, ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ತಲುಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. "ಆರೋಗ್ಯವಂತ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮನಸ್ಸು" ಎಂಬಂತೆ, ಮಕ್ಕಳ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಫಲಿತಾಂಶದ ಏರಿಕೆಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
3. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಇಲಾಖೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ: ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, ಪ್ರತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಫಲಿತಾಂಶದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಪೂರಕ ಬೋಧನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಕರಾವಳಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರು ಏನಂತಾರೆ? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಎಂ ಜಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು, "ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಇಂದಿನ ಸಾಧನೆಗೆ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದ ಅಡಿಪಾಯವಿದೆ. 1884ರಲ್ಲಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಎಲಿಜಿಬೆತ್ ಎಂಬುವರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಶಾಲೆ ಆರಂಭಿಸಿದಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿತ್ತು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಿಷನ್ ಶಾಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಪೈ ಅವರಂತಹ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅಕ್ಷರ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಮಿಷನರಿಗಳು ತಂದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಇಂದು ಎಲ್ಲಾ ಸಮುದಾಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಈ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಂಪರೆಯ ಫಲವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವುದರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪೋಷಕರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಪೈಪೋಟಿ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಧನಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ನಡೆಸುವ ನಿರಂತರ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ತರಗತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ. ಪೋಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಬಳಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂತರಿಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪದ್ಧತಿಯು ಕೂಡ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಸು ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ" ಎಂದರು.
ಪೋಷಕಿ ಪುಷ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಾಲೆಗಳು ನೀಡುವ ತರಬೇತಿ ಹಾಗೂ ಶಿಸ್ತು ಬೇರೆಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ನಡೆಸುವ ಶ್ರಮ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಅವರ ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕೋಚಿಂಗ್ ನೀಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಸಮನ್ವಯತೆಯೇ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಲಿದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕರಾವಳಿಯ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಜಯಯಾತ್ರೆಯು ಇತರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿದೆ. ಕೇವಲ ಅಂಕ ಗಳಿಕೆಯ ಓಟವಲ್ಲದೆ, ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆಯ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಹಾದಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪೋಷಕರ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಒಗ್ಗೂಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾಶಿಯನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ.
