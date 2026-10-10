ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠಕ್ಕಾಗಿ ಅ.12ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಧರಣಿ: ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠಕ್ಕಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅ.12ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 10, 2026 at 5:56 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮೂವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿರುವುದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠವನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅ.12ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಘವೇಂದ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಂದು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅ.12 ರಿಂದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಳೆದ ಸಲ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದವರು, ವಿವಿಧ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 49 ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿವೆ. ಮಧ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ನೀಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗವನ್ನು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲ ಸಂಘ ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದಂತೆ ಆಯಾ ತಾಲೂಕಿನ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ತಾಲೂಕು ವಕೀಲರ ಭವನದ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಮಂಗಳೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಾರದು. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಲೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ತಂಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಹೋರಾಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 1950ರಲ್ಲಿಯೇ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಕೀಲರ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸಂಚಾರಿ ಪೀಠ ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಈ ವೇಳೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಜಗದೀಶ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹೆಚ್.ಸಿ.ಯೋಗೀಶ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋಪಿನಾಥ್, ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ, ಕಾರ್ಯನಿರತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೈದ್ಯನಾಥ, ವಕೀಲರಾದ ಕೆ.ಪಿ. ಶ್ರೀಪಾಲ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ದೀಪಕ್ ಸಿಂಗ್, ಕಾಂತರಾಜ್, ಜಗದೀಶ್, ವಿದ್ಯಾರಾಣಿ ಇತರರಿದ್ದರು.
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