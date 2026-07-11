ವಿಚ್ಛೇದನವಾಗದ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ನಡೆಯುವ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ ‘ಅಸಿಂಧು’: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವು ಅಸಿಂಧುವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾವೆ ಹೂಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
Published : July 11, 2026 at 4:43 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ನಡೆದ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಸಿಂಧುವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ತುಮಕೂರಿನ ಕುವೆಂಪು ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಮಹಿಳೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮರು ಪರಿಶೀಲನಾ ಅರ್ಜಿಗಳ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಡಿ.ಕೆ. ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಟಿ.ಎಂ. ನದಾಫ್ ಅವರಿದ್ದ ವಿಭಾಗೀಯ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಿಂದೂ ವಿವಾಹ ಕಾಯ್ದೆ 1955ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 5 ಮತ್ತು 11ರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವು ಅಸಿಂಧುವಾಗಲಿದೆ . ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದಾವೆ ಹೂಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ತುಮಕೂರಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ಇಬ್ಬರ ವಿವಾಹವು 2018ರ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದೇ ನಡೆದಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತಿಯ ಮೊದಲ ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಮದುವೆ ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನ ಅರ್ಜಿಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾನ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅದರ ನಡುವೆಯೂ ವಿವಾಹ ರದ್ದತಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ ಈ ಆದೇಶ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪತ್ನಿಯ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಸಿಂಧು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾದ ಮಾಸಿಕ ಪರಿಹಾರ ಹಾಗೂ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಳಹಂತದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ತುಮಕೂರು ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಅರ್ಜಿದಾರ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು 2018ರ ನವೆಂಬರ್ 21ರಂದು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಪತಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ವಿವಾಹ ನಡೆದಿದ್ದು. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ 2019ರ ಜೂನ್ 13ರಂದು ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮಗೆ 2019ರ ಜೂನ್ 16ರಂದು (ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಚ್ಛೇದನ ನೀಡಿದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ) ಅರ್ಜಿದಾರರನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಕೋರಿ ತುಮಕೂರಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ತುಮಕೂರಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯವರು ಮೊದಲ ಪತ್ನಿಯಿದ್ದರೂ ಅರ್ಜಿದಾರನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರತಿವಾದಿಯಿಂದ ವಿವಾಹ ರದ್ದುಕೋರಿ ಮತ್ತೊಂದು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
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