ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಎರಡನೇ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು ಆಗಮನ

ಬಂದರು ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಈ ಋತುವಿನ ಎರಡನೇ ವಿದೇಶಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ‌ ಹಡಗು ಆಗಮಿಸಿತು.

ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರಿಗೆ ಬಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಹಡಗು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿ‌ಗರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತಿರುವುದು (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 19, 2026 at 7:49 PM IST

ಮಂಗಳೂರು: ಈ ಋತುವಿನ ಎರಡನೇ ಪ್ರವಾಸಿ ಹಡಗು ಇಂದು ನ್ಯೂ ಮಂಗಳೂರು ಪೋರ್ಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ (ಎನ್‌ಎಂಪಿಎ)ಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. M S ISLAND SKY ಎಂಬ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಮರ್ಮಗೋವಾದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿತು. ಹಡಗು ಬಹಾಮಾಸ್ ದೇಶದ ಧ್ವಜದಡಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಎನ್​ಎಂಪಿಎ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ 95 ಮಂದಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮತ್ತು 70 ಮಂದಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು. ಬಂದರಿನ ಕ್ರೂಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಪಾರಂಪರಿಕ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂತೆ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಂದರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಉಚಿತ ವೈ-ಫೈ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿತು. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆಯ ಸೆಲ್ಫಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಕುದ್ರೋಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಚಾಪೆಲ್, ಕಲ್ಬಾವಿ ಗೇರುಬೀಜ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು.

ವಲಸೆ ಪರಿಶೀಲನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸುಗಮವಾಗಲು ಮುಂಚಿತ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಹಡಗು ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, 2025ರ ಡಿ.22ರಂದು ಈ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸಿ‌ ಹಡಗು ಎಂ.ಎಸ್.ಸೆವೆನ್ ಸೀಸ್ ನ್ಯಾವಿಗೇಟರ್ ಆಗಮಿಸಿತ್ತು.

ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್ 172.50 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು, 7.50 ಮೀಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು 28,803 ಒಟ್ಟು ನೋಂದಾಯಿತ ಟನ್ನೇಜ್ (GRT) ಹೊಂದಿತ್ತು. ಮರ್ಮಗೋವಾ ಬಂದರಿನಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಈ ಕ್ರೂಸ್ ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ 360 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು 450 ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿದ್ದರು.

ಮಂಗಳೂರು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಯುಕ್ತರು, ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಂದರಿನ ನೌಕರರು ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಕಳದ ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿ, ಮೂಡುಬಿದಿರೆಯ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿ, ಸೋನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್, ಪಿಲಿಕುಳ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ, ಕುಶಲಕರ್ಮಿ ಗ್ರಾಮ, ಕುದ್ರೋಳಿ‌‌ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಸೈಂಟ್ ಅಲೋಶಿಯಸ್ ಚಾಪೆಲ್, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇಲೆನ್ಸಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಹೌಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

