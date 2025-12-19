ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸೀಗಲ್ ಪತ್ತೆ: ಕೊನೆಗೂ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ವದಂತಿಗೆ ತೆರೆ!
ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ಪಕ್ಷಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ವದಂತಿ ಹರಡುವ ಮೂಲಕ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
Published : December 19, 2025 at 7:24 AM IST
ಕಾರವಾರ: ನಗರದ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದ ಸೀಗಲ್ (ಸಮುದ್ರ ಹಕ್ಕಿ) ಹಕ್ಕಿಯೊಂದರ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಹಾಗೂ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದು ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಉಪಕರಣ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ನಗರದ ಕಡಲತೀರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಬಾಗದ ಸಾಗರ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರದ ಬಳಿ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು ಹಾರಲಾರದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯರು ಗಮನಿಸಿದ್ದರು. ಪಾರಿವಾಳದ ಗಾತ್ರದ ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಯಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಸೋಲಾರ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಕ್ಷಣ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮರೈನ್ ಇಕೋ ಸೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಚೀನಾ ಗೂಢಚರ್ಯೆ ವದಂತಿ: ಹಕ್ಕಿಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲಿದ್ದ ಜಿಪಿಎಸ್ ಉಪಕರಣದಲ್ಲಿ 'ಚೈನೀಸ್ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಇಕೋ-ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸೈನ್ಸ್' ಎಂಬ ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾವ್ ಲೀ ಅವರ ಇ-ಮೇಲ್ ಐಡಿ ಇತ್ತು. ಸಮೀಪದಲ್ಲೇ ಸೀಬರ್ಡ್ ನೌಕಾನೆಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಚೀನಾ ದೇಶವು ಗೂಢಚರ್ಯೆಗಾಗಿ ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಿರಬಹುದು ಎಂಬ ವದಂತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು.
ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ವಿಷಯ ತಿಳಿದು, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಕಾರವಾರ ಡಿಎಫ್ಒ ಸಿ. ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು, "ಇದು ಗೂಢಚರ್ಯೆ ಸಾಧನವಲ್ಲ. ಹಕ್ಕಿಗಳ ವಲಸೆ ಮಾರ್ಗ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಂತಹ ಜಿಪಿಎಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಾವ್ ಲೀ ಅವರು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾದಿಂದ ಹಾರಿ ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ: ಸದ್ಯ ಹಕ್ಕಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಹಾರಲು ಅಶಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಮರೈನ್ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಪಶು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷಿಯ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅದರ ಬೆನ್ನ ಮೇಲಿದ್ದ ಕಾಲರ್ ಐಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಲಸೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳಿಂದ ಚಳಿಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀಗಲ್ಗಳು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಕರಾವಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಮುದ್ರದ ಸಣ್ಣ ಮೀನು, ಏಡಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಬದುಕುವ ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಬೂದು ಬಣ್ಣದ ಸೀಗಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.
ಇಂತಹ ಗುರುತು ಇರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಪಡದೆ, ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
