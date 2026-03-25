ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಸಮರಕ್ಕೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷ ಎಂಟ್ರಿ: ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ: ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಪ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಣಕ್ಕೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಇಳಿದಿದ್ದು, ಅಪ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 25, 2026 at 7:24 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಇಲ್ಲಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ತಿರುವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ತನ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಘೋಷಿಸಿ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಚುನಾವಣಾ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಪ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಮಾತನಾಡಿ, ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಕುಟುಂಬ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಅವರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ ಕಣಕ್ಕೀಳಿದಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷ ಕೇಡರ್ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ ಪಕ್ಷ ಕೂಡ ಹೌದು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ 400 ಸ್ಥಾನ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರು ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಭಾರತ್ ಜೋಡೊ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ 80 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಪಕ್ಷ ದಲಿತರನ್ನು, ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಮತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಹೊರೆತು ಅವರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಪಾಲು ಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸುರ್ಜೆವಾಲಾ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಿಗೆ ದಾವಣಗೆರೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದರು.
ಮುಂದುವರೆದು, ನಾನು ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಗೆ ತೆರಳಿದರೆ ಮತದಾರರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರ ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ, ಕಾಲೇಜು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಮರಿಚೀಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬರುವ ಅನುದಾನ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಾನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಕಾಲೇಜು, ತರುವ ಕನಸು ನನ್ನದು. ಮತದಾನ ಮಾಡಿ, ನಾನಗೆ ಹಣ ಹಂಚುವ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಮತದಾನಕ್ಕೆ ಹಣ ನಾನು ನೀಡಲ್ಲ. ನಾನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಪಾರ್ಟಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷ. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಅಹಿಂದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ. ಬಿಜೆಪಿ ಎಂಬ ಗುಮ್ಮನ ಆಟ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲೇ ಬೇಡಿ ನಮ್ಮ ಮತ ನಿಮಗೆ ಎಂದು ಮತದಾರರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಹೋಗೇ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ನಾಮಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಕೊನೆಯ ದಿನ. ಯಾರು ರಣಕಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
