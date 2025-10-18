ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಶಾಸಕರ ಆಯ್ಕೆ; SDMC ಸಮನ್ವಯ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ವಿರೋಧ
ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಮನ್ವಯ ವೇದಿಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
Published : October 18, 2025 at 8:08 PM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ : ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ SDMC ಸಮನ್ವಯ ವೇದಿಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿ, ಅವರನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿ, ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಂತೆ ಹೈ ಟೆಕ್ ಮಾಡಲು ಸುಮಾರು 4 ಕೋಟಿ ರೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ SDMC ಸಮನ್ವಯ ವೇದಿಕೆ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಏನು ಬೇಡ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹುಡುಕಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ SDMCಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪೋಷಕರೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ, ಶಾಲೆಯ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೆಲಸ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಲೆಯ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಅವರು ಸಮಯ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇಗ ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರುಗಳೇ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಲಿ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತೆ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು SDMC ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ಕಡಿಮೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕೆಪಿಎಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಾ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸರಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರುದ್ರೇಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ಆದರೆ, ಶಾಸಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳದೇ, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಶಾಸಕರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.
'ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಂಎಲ್ಎಗಳು ಬೇಡ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಕಡೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ- ಕಾಲೇಜುಗಳಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರುಗಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ, ಅಭಿವೃದ್ದಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡದೇ ಹೋಗಬಹುದು. ಶಾಸಕರೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಾರದೆ ಅವರೆ ಬಿಲ್ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಹಣ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶಾಸಕರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗುವುದು ಬೇಡ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಿಯಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, 'ಶಿಕ್ಷಣವೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶಕ್ತಿ, ಶಿಕ್ಷಣವೇ ಭಾರತದ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯ. ಇದನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈಗ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ. ಆದರೆ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಸಮಿತಿಯವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಶಾಸಕರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗೆ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿಯವರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಶಾಸಕರನ್ನೇ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಲೆಗಳು ಖಂಡಿತಾ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರದ್ದೇ ಆದ ಶಾಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ದಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.
'ಶಾಸಕರನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರುವುದು ಖಂಡನೀಯ. ಇದರ ವಿರುದ್ದ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೊರೆಯೂ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ 800 ಕೆಪಿಎಸ್ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುವುದು: ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ