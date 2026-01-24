ETV Bharat / state

ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆ: ತೋಟದ ಮನೆ, ಬಾವಿಯ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿವೆ ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು!

ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಗದಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ತೋಟದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ತೋಟದ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಶಿಲೆ, ಅಲಂಕಾರಕ ಶಿಲೆ, ದಾನ ಶಿಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಶಿಲ್ಪಕಲೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ತೋಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಾವಿಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಶಿಲೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾವಿಯ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಕಲಾಕೃತಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆ (ETV Bharat)

ಇನ್ನು ಬಾವಿಯ ದಡ ಹಾಗೂ ಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದಾಗ 7 ಹೆಡೆಯ ಘಟಸರ್ಪದ ಪ್ರಾಚ್ಯಾವಶೇಷ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಲಾ ಬಾಲಕಿಯರ ಆಕೃತಿಯ ಶಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಹೊಯ್ಸಳರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದೆಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಥಳೀಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೂ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಲಕ್ಕುಂಡಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಾಚ್ಯವಸ್ತುಗಳ ಪತ್ತೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದು, ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.

ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಭೇಟಿ: ಲಕ್ಕುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಇಂದು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಉತ್ಖನನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಅವಶೇಷಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ವೇಳೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಸಿ. ಪಾಟೀಲ್, ಮುಂದಿನ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಉತ್ಖನನ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇರಲಿದೆ, ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.

ಮನೆ ಕಟ್ಟಲು ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಂಸದ ಪಿ.ಸಿ. ಗದ್ದಿಗೌಡರ್ ಅವರು ಇದೇ ತಿಂಗಳ 26ನೇ ತಾರೀಖು ಉತ್ಖನನ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಉತ್ಖನನ ಪ್ರದೇಶದ ಸಮೀಪ ಇರುವ ರಿತ್ತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಸೈಟ್ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರದ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬೇಡ, ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಭಯ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈ ಯೋಜನೆ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದಿನಂತೆ 100 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ ಈಗ 125 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

